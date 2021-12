Rugby: meilleur joueur du monde, Dupont a "l'impression de faire tâche" parmi les légendes

Désigné ce vendredi meilleur joueur du monde en 2021 par World Rugby, Antoine Dupont n'a pas caché sa satisfaction après ce titre, qui vient couronner une année pleine de succès avec le Stade Toulousain et le XV de France.

Des étoiles dans les yeux. Tout juste désigné meilleur joueur de l'année 2021 par World Rugby, Antoine Dupont est fier d'être le troisième Français couronné, après Fabien Galthié et Thierry Dusautoir.

"C’est dur à réaliser. Bien sûr, il y a énormément de joie et de fierté. Beaucoup de sentiments, d’émotions qui se mélangent, a confié le demi de mêlée à World Rugby. Pour en citer deux parmi les Français, Fabien Galthié et Thierry Dusautoir. Mais après des joueurs comme McCaw et Carter qui en ont eu, je crois, trois chacun. Ce sont des légendes de notre sport. C’est vrai que ça fait bizarre de voir son nom dans cette liste. On a presque l’impression d’y faire tâche. Il faut tout faire pour pouvoir y reprétendre et continuer de performer tout le temps. Je suis hyper heureux et fier d’avoir été élu joueur de l’année 2021. Il me tarde de l’annoncer à mes proches pour pouvoir le partager avec eux aussi."

Un doublé avec le Stade Toulousain

Antoine Dupont, qui a reçu son trophée des mains de son coéquipier Anthony Jelonch, termine donc cette année 2021 en beauté, lui qui avait terminé le Tournoi des Six Nations à la deuxième place avec le XV de France. "Il y a eu pas mal de rebondissements. On attaque ce tournoi à huis clos, un contexte un peu particulier où on attaque bien avec deux victoires. Après, il y a ce match en Angleterre où on domine et on perd sur la fin. Et on se traîne cette défaite sur la fin du Tournoi avec beaucoup de points à marquer, notamment sur le match du pays de Galles qui se retrouve avec une fin un peu incroyable et cet essai à la fin qui nous a procuré des émotions immenses, mais qui, malheureusement, ne nous a pas permis de pouvoir gagner le Tournoi, ce qui reste notre objectif", explique le Toulousain à la Fédération Française de Rugby.

La saison a été encore plus belle avec le Stade Toulousain, qui a remporté son 21e Bouclier de Brennus et sa cinquième Champions Cup face à La Rochelle. "On a eu une saison incroyable l’an dernier avec le club avec ce doublé historique, poursuit-il. Au début de la saison, on n’aurait même pas pu imaginer ça. C’était dur de se rendre compte de la chose qu’on avait faite, mais on a quand même bien profité et on s’en souviendra." Antoine Dupont veut désormais avoir de bons souvenirs avec le XV de France, qui va disputer le Tournoi des Six Nations dès le 5 février prochain, dans l'optique de bien préparer la Coupe du monde 2023, où les Bleus veulent faire bonne impression à domicile.