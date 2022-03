Guerre en Ukraine: à 83 ans, l’ancien président de la Fédération ukrainienne de rugby a pris les armes

Âgé de 83 ans, l’ancien président de la Fédération ukrainienne de rugby, Giorgi Dzhangirian, a décidé de prendre les armes, afin d’aider les troupes de son pays à repousser les offensives de la Russie.

Ne pouvant pas rester sans réaction devant l’attaque de la Russie sur le sol ukrainien, de nombreux sportifs ont décidé de prendre les armes afin de protéger leur patrie. Certains footballeurs comme Vitalii Sapylo sont décédés au combat.

Malgré le danger, l’ancien président de la Fédération ukrainienne de rugby a décidé d’apporter sa contribution sur le front. Âgé de 83 ans, Giorgi Dzhangirian a été joueur et président de Sokil Rugby, formation située à 70km de la frontière polonaise. C’est le patron de l’instance Rugby Europe, Octavian Morariu qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

L’engagement de Sokil Rugby

À l’image de son ancien dirigeant, le club de rugby de Sokil Rugby n’est pas resté sans réaction. En guise de soutien, les locaux sont utilisés comme "camp de transit pour les réfugiés de Kiev et de l’est en route vers la frontière, des lits et matelas ont été installés", comme précisé via un post sur Facebook.

Une initiative saluée par l’ancien président de l’Entente de la Tet Thierry Rous, dans des propos rapportés par l’Indépendant: "Les joueurs sont à l’image de leur peuple, ils sont forts, fiers, courageux et généreux, ils ont l’abnégation dans le sang. Ils feront tout pour sauver leur territoire."

Les deux clubs entretiennent de bonnes relations depuis une rencontre organisée en 2014: "On a organisé des matchs pour les seniors et les anciens, un tournoi pour les enfants." Depuis cette rencontre, un lien fort est apparu et resté entre l’Entente de la Tet et Sokil Rugby.