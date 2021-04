La Rochelle: accord avec West qui prolonge un an

L’ouvreur néo-zélandais Ihaia West, que ses dirigeants n’entendaient pas prolonger voilà quelques mois, rempile pour un an avec La Rochelle.



Le dossier est bouclé : Ihaia West continuera à porter les couleurs de La Rochelle. L’ouvreur néo-zélandais va s’engager pour une (seule) saison de plus avec l’actuel deuxième du Top 14 et demi-finaliste de Champions Cup (contre le Leinster dimanche à 16h). Un accord a été trouvé entre les différentes parties.

Arrivé en 2018 à La Rochelle, West était pourtant sur le départ il n’y a pas si longtemps. En janvier dernier, l’ancien joueur des Blues et des Hurricanes n’entrait visiblement plus dans les plans de ses dirigeants. Son CV avait alors circulé dans plusieurs clubs dont Lyon, Clermont et Montpellier.

Finalement, le numéro dix de 29 ans a convaincu le staff de Ronan O’Gara de le conserver. Régulièrement aligné pour les matchs importants de son équipe, Ihaia West restera en concurrence avec Jules Plisson la saison prochaine mais aussi Pierre Popelin qui fera son retour à La Rochelle après avoir porté les couleurs de Vannes.