Le sport face au coronavirus en direct: Tous les Bleus négatifs

Les Lions britanniques et irlandais ont formulé une requête officielle au gouvernement pour les aider à accueillir l'Afrique du Sud, l'été prochain. La tournée était iniatielement prévue sur les terres des champions du monde en titre avant d'être annulée en raison de cas de coronavirus et du variant sud-africain. La sélection espère désormais accueillir les Springboks à Londre, Dublin, Cardiff et Edimbourg et auraient trouvé le gouvernement réceptif à leurs arguments, notamment sur la question financière d'une telle organisation.