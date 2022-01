Le sport face au Covid en direct: un boycott de la Coupe d’Europe de rugby des clubs anglais ?

La propagation du variant Omicron rend de plus en plus incertain le déroulement de nombreux événements sportifs, en France et dans le reste du monde. De la Ligue 1 à la Premier League, en passant par la Coupe d'Europe de rugby. Retrouvez toutes les infos liées au Covid-19 en direct sur RMC Sport.

Athlétisme: le meeting de Paris indoor repoussé à cause des jauges La Fédération Française d’athlétisme a décidé de reporter le meeting de Paris indoor, prévu le 22 janvier, à une date ultérieure. La FFA ne peut organiser le meeting avec la jauge prévue de 2000 spectateurs car elle ne rentrerait pas dans ses frais.

Le report est espéré mais une annulation n'est pas à exclure car ce n'est pas forcément simple de repositionner un meeting dans un calendrier. Kevin Mayer devait notamment y participer. Aurélien Tiercin



Réunion au ministère des Sports sur les conditions d’organisation, la Coupe d’Europe de rugby au menu Ce mardi, une réunion a lieu au ministère des Sports afin d’étudier les conditions d’organisation des différents sports, sur l’aspect professionnel et amateur. Une réunion qui devrait donc étudier la question de la Coupe d’Europe de rugby. Selon les médias britanniques, les clubs anglais pourraient boycotter cette compétition ce week-end en raison des restrictions sanitaires, et de la quarantaine de 48 heures imposée en France aux personnes provenant du Royaume-Uni. Les compensations versées au secteur sportif seront également à l’ordre du jour de cette réunion. >> Rugby: un boycott des clubs anglais de la Coupe d'Europe ?



Open d’Australie: les autorités suspectent Djokovic d'avoir fourni de fausses preuves Selon The Herald Sun, les autorités australiennes enquêtent pour savoir si Novak Djojovic a pu fournir de fausses preuves sur son formulaire d’entrée au pays. En attendant, le gouvernement temporise sur une éventuelle annulation de son visa. >> Djokovic a-t-il menti ? Un QR Code suspect au coeur de l'enquête



Open d’Australie: "Djokovic doit se faire vacciner s’il veut faire le Grand Chelem en 2022", estime Bartoli Marion Bartoli, ancienne championne de tennis française désormais membre de la Dream Team RMC Sport, estime que Novak Djokovic se heurtera à de nouveaux écueils s’il refuse de se faire vacciner. Des obstacles rencontrés dès ce mois-ci en janvier. "Il sera dans des conditions extrêmement difficiles, a estimé l’ancienne championne de tennis dans Apolline Matin ce mardi sur RMC. Avoir une préparation coupée pour un joueur comme ça, n’avoir fait aucune activité pendant cinq jours et avec cette pression médiatique et ce qu’il a pu subir sur le plan psychologique, ça va être très compliqué à gérer. Il a le droit d’y participer même si ce n’est pas tout à fait réglé puisque le ministre de l’Immigration a encore le pouvoir personnel de l’expulser."



La Coupe d'Europe de rugby boycottée par les clubs anglais ? Les troisième et quatrième journées des Coupes d’Europe de rugby seront-elles boycottées par les clubs anglais ? C’est la crainte émise par les médias britanniques ce mardi. En raison du contexte sanitaire, les clubs anglais devant se rendre en France dès ce week-end discuteraient d’un boycott de la compétition. Si aucune dérogation ne leur est accordée, ceux-ci devraient observer 48 heures de quarantaine à leur arrivée sur le sol français. En cas de test positif, les membres de ces clubs anglais seraient retenus en France entre 7 et 10 jours selon leur état de santé. Un boycott qui pourrait concerner dès ce week-end Bath qui doit se rendre à La Rochelle et Sale qui affronte Clermont en Champions Cup.