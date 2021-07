Les All Blacks atomisent les Tonga, 102-0

Pour son premier match de préparation au Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée des Tonga (102-0). Sérieux et appliqués, les All Blacks montent en régime avant de recevoir les Fidji à deux reprises dans les prochains jours.

C'est ce que l'on appelle faire carton plein. En reconquête après un cru 2020 mitigé, la Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée des Tonga ce samedi (102-0) pour son premier test de l'année, inscrivant la bagatelle de seize essais !



Soucieux de frapper un grand coup d'entrée, les All Blacks ont égalé leur record face aux Tonga, qu'ils avaient déjà battus sur le même score en 2000 à domicile.



Au Mount Smart Stadium, l'issue n'a très rapidement fait aucun doute. En moins de dix minutes, les hommes de Ian Foster avaient déjà aplati quatre fois. À la pause, ils menaient 43-0 et ont donc encore davantage étrillé les Aigles des mers en seconde période.



La palme du plus grand nombre d'essais est revenu à Will Jordan. Pour sa première titularisation - et troisième sélection - sous le maillot noir, le jeune ailier des Crusaders, 23 ans, en a marqué cinq.



Brad Weber, aligné en l'absence d'Aaron Smith, ménagé, s'est distingué lui avec un triplé. Seul bémol pour les Blacks: les 13 pénalités concédées aux Tongiens, qui n'ont toutefois pas su en profiter.

Takulua et ses coéquipiers voient grand

Le demi de mêlée de Toulon Sonatane Takulua et ses partenaires voulaient soigner leur prestation et s'en servir comme d'une préparation avant un double duel, les 10 et 17 juillet, contre les Samoas, qualificatif pour la Coupe du monde 2023. Mais ils y auront laissé des plumes et leur moral !



Les triples champions du monde (1987, 2011, 2015), eux, ont annoncé la couleur dans leur quête d'un nouveau titre en Rugby Championship cette année et à terme du titre planétaire en France dans deux ans.



L'an passé, les "hommes en noir" avaient effectué une campagne mi-figue mi-raisin dans le prestigieux championnat de l'hémisphère Sud. Le trophée avait fini dans leur camp mais non sans concéder deux défaites de suite, une rareté dans leur histoire, d'abord face à l'Australie puis une autre inédite face à l'Argentine.



Le retour des champions du monde sud-africains, lauréats de l'édition 2019 puis forfaits en 2020 en raison du contexte sanitaire, est l'occasion pour les Blacks de réaffirmer leur leadership dans l'hémisphère Sud.



Ils recevront les Fidji deux fois, les 10 et 17 juillet, afin de monter en puissance en vue du menu copieux qui les attend ensuite: le premier round de la Bledisloe Cup le 7 août face aux Wallabies, puis la nouvelle édition du Rugby championship, programmée du 14 août au 2 octobre.