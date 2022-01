Rugby: le jeune Toulonnais hospitalisé pour problèmes cardiaques est rentré chez lui

Hospitalisé en raison de problèmes cardiaques, le jeune joueur du RC Toulon a passé des examens ce vendredi et a pu sortir de l'hôpital.

Soulagement à Toulon. Alors que Franck Azéma a confirmé ce vendredi qu'un jeune avait été hospitalisé en raison de "problèmes cardiaques", les nouvelles sont rassurantes. Selon nos informations, il a passé des examens à l’hôpital. Il s’agit d’un jeune joueur espoir du centre de formation. Il avait contracté le Covid ces derniers jours et avait ressenti quelques palpitations lors de l’entraînement.

Des examens s’imposaient mais il n'y a pas de panique outre mesure. Le joueur et le staff de Toulon sont rassurés, les examens cardiaques sont bons. Le joueur est rentré chez lui.

Toulon-La Rochelle va être reporté

Un peu plus tôt, le manager du Rugby Club toulonnais avait expliqué qu'il ne fallait pas prendre de risques. "Je me vois mal mettre un gamin de 18 ans sur le terrain, avoir un accident et se dire que c’est parce qu’on voulait éviter d’avoir une date supplémentaire. La priorité c’est la santé de nos joueurs."

Exposé à de nombreux cas de Covid-19, le RCT va voir son match face à La Rochelle, prévu ce dimanche à 18 heures, reporté à une date ultérieure. C'est déjà le troisième match reporté pour le RCT, onzième du classement. Autant dire que le calendrier des semaines à venir s’annonce très chargé pour les hommes de Franck Azéma.