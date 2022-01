Top 14: le joueur de Toulouse Rory Arnold vers le Japon

INFO RMC Sport – Le deuxième ligne australien Rory Arnold, en fin de contrat, devrait quitter le Stade Toulousain l’été prochain pour rejoindre le Japon.



Les frères Arnold ne devraient plus jouer plus ensemble la saison prochaine. Si Richie a prolongé son contrat jusqu’en 2025, comme l’a officialisé le Stade Toulousain mercredi, Rory est lui bel et bien sur le départ. Selon les informations de RMC Sport, celui qui a été sacré champion de France et d’Europe la saison dernière est sur le point de rejoindre le Japon en fin de saison. Le dossier est en voie de finalisation.

Arrivé en 2019 dans la Ville Rose, le deuxième ligne international (31 ans, 29 sélections) souhaitait changer d’air pour se concentrer sur la Coupe du monde 2023. Titulaire contre l’Ecosse en novembre dernier pour son retour en sélection puis contre l’Angleterre et le pays de Galles, l’ancien joueur des Brumbies n’avait plus porté le maillot des Wallabies depuis 2019.

Des prolongations à venir pour le Stade Toulousain

Pour Toulouse, ce sera évidemment une perte importante. Les dirigeants s’activent en coulisses pour conserver leurs meilleurs éléments, que ce soit pour le staff et les joueurs. Comme révélé par RMC Sport mercredi, le manager Ugo Mola a prolongé jusqu’en 2027, alors qu’Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille et François Cros ont eux déjà rempilé sur la durée. D’autres prolongations de joueurs importants devraient prochainement suivre.