Montpellier: "La priorité, c’était la santé de nos joueurs", appuie Saint-André après la victoire sur tapis vert

Montpellier n’affrontera pas le Leinster ce week-end dans le cadre de la 2e journée de Champions Cup. Les deux clubs étant confrontés à des cas de Covid-19, la rencontre a été annulée et donnée victorieuse, 28-0, au MHR. Philippe Saint-André, le manager des Héraultais, revient sur cette décision.

Comment s’est déroulée la journée avec cette incertitude autour du sort de ce match Montpellier-Leinster ?

Oui ça été une grosse journée de match, un match fait dans les coulisses. D’abord on voulait jouer ce match devant notre public et nos partenaires. Par contre la sécurité et la sante de nos joueurs est importante surtout l’approche des fêtes de Noël. On avait cinq cas mais aucun nouveau positif mercredi. Sans rentrer dans le détail pour le Leinster, ils ont eu beaucoup de cas lundi, encore plus hier. La commission a décidé d’annuler ce match à 18h30.



Etes-vous rassuré par cette décision ?

On ne savait pas quel variant impactait les joueurs du Leinster. Nous on a posé les questions, on était prêt à jouer mais il fallait avoir l’assurance de ne pas avoir plus de joueurs infectés par le covid. On a une mauvaise expérience l’année dernière où on avait été joué à Bayonne et derrière on avait fermé le club quinze jours. Pour nous la priorité, c’était la santé et la sécurité de nos joueurs et éviter d’avoir un cluster au MHR. Une victoire sur tapis vert, je n’aime pas ça. On a match gagné avec cinq points. Je voulais des sécurités médicales sans aucun risque. La commission médicale, aidée par un spécialiste extérieur, a dit qu’il y avait un risque car il y a un cluster au Leinster



Quelle a été le déroulé de la journée pour les joueurs ?

On devait annoncer l’équipe ce matin à 9h30 puis s’entraîner. On avait fait trois groupes pour ne pas avoir de problèmes. On a changé le programme car il devait y avoir la réponse cet après-midi après les réunions. On a retardé l’entraînement à 17h. Mais il y a eu une nouvelle réunion, ils ont patienté. Ils s’entraînent en ce moment et feront une nouvelle séance demain.





Cela a été une partie de poker menteur ?

Je ne sais pas si on a été bon dans le bluff (rires). On a annoncé une équipe avec le retour de Haouas et Willemse. Ils ont annoncé une équipe sans pilier droit sur le banc. Ils étaient aussi en difficulté pour faire une équipe. On s’est préparé mentalement et psychologiquement pour jouer ce match avant la décision. On espérait que le covid était derrière nous surtout que l’intégralité des joueurs et du staff sont vaccinés.



Ce résultat peut-il nourrir une nouvelle ambition européenne ?

On a pris cinq points. On va avoir deux matches de championnat puis deux matches de coupe d’Europe. On est toujours dans la course et on essayera en janvier de prendre le plus de points possibles pour être qualifiable.