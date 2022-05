Mort de Meafua: le président de Montauban alerte les joueurs sur les dangers des soirées arrosées

Jean-Claude Maillard, le président de l’USM, appelle le monde de rugby à plus de vigilance après le décès tragique de Kelly Meafua. Le troisième ligne samoan de Montauban (31 ans) a trouvé la mort en sautant d’un pont dans le Tarn, le week-end dernier, après une soirée en boite de nuit.

Après le choc et la vague de tristesse, l'heure est à la remise en question. L’Union sportive montalbanaise pleure depuis le week-end dernier la mort de Kelly Meafua. Le troisième ligne samoan est décédé en sautant d’un pont dans le Tarn, dans la nuit de vendredi à samedi, après une soirée en boite de nuit. Le joueur de 31 ans avait participé la veille à la victoire de son équipe contre Narbonne en Pro D2.

Présent à ses côtés lors du drame, Christopher Vaotoa a plongé dans la rivière afin de tenter de récupérer son coéquipier. En vain. Le corps de Meafua a été retrouvé sans vie par les secouristes. Passé par Béziers et Narbonne durant sa carrière, l’international samoan laisse derrière lui sa femme Priscilla, enceinte de leur enfant.

"Nous devons faire des efforts"

Un drame qui bouleverse le monde de l’ovalie. A l’image de Jean-Claude Maillard, le président de Montauban. Dans une interview accordée au Midi Olympique, ce dernier alerte les joueurs sur les dangers des soirées alcoolisées. En appelant à plus de vigilance.

"Le rugby a fait d’énormes progrès pour protéger l’intégrité physique des joueurs, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer la santé des joueurs en dehors des matches, explique-t-il. J’ai été un président insuffisamment conscient du fait qu’après le match des choses se passent, et qu’elles peuvent être dangereuses. Nous devons faire des efforts (…) Il faut essayer de comprendre ce qu’il s’est passé et en tirer les leçons. Il ne faudra pas oublier de le faire, car ce qui s’est passé à Montauban s’est déjà passé à travers le monde et se reproduira."