Présidence de la FFR: Florian Grill annonce qu'il sera le candidat de l'opposition

Déjà candidat face à Bernard Laporte en 2020, Florian Grill a annoncé ce samed qu'il serait le candidat de l'opposition pour briguer la présidence de la Fédération française de rugby. Le nom du nouveau dirigeant sera connu le 14 juin.

Florian Grill, candidat malheureux en 2020 face à Bernard Laporte, a annoncé ce samedi qu'il se présentait à la présidence de la Fédération française de rugby (FFR) en tant que chef de file de l'opposition, à l'issue d'une assemblée générale de son mouvement "Ovale ensemble".

"Ovale ensemble" va présenter aux élections une liste de douze femmes et hommes unis sous une même bannière: "une candidature naturelle et nécessaire pour une nouvelle Fédération", a précisé le mouvement dans un communiqué. Sur cette liste figurent notamment les ex-internationaux Abdelatif Benazzi et Jean-Marc Lhermet, mais également l'ancienne joueuse de rugby à VII Clémence Gueucier ou Sylvain Deroeux, ex-capitaine de Perpignan et ancien président de Provale, le syndicat des joueurs.

Les quelque 1.900 clubs de rugby en France sont appelés à se prononcer du 24 au 26 mai pour renouveler une partie du comité directeur de la FFR. "Douze sièges sont en effet à pourvoir à la suite de la démission des membres du collectif 'Ovale Ensemble' et des représentants de la LNR en janvier dernier", souligne le communiqué de l'opposition.

"Grâce à la vigilance du comité éthique, l'élection se déroulera sous forme électronique permettant à tous les clubs de choisir dans un premier temps 12 nouveaux membres pour le Comité directeur puis, dans un deuxième temps, un président ou une présidente", se félicite Ovale Ensemble.

Patrick Buisson candidat

Bernard Laporte ayant démissionné fin janvier, l'élection de son remplaçant à la tête de la FFR aura lieu le 12 juin. Son nom sera connu le 14 juin. La ligne majoritaire à la FFR, pro-Laporte, a de son côté présenté jeudi son candidat, Patrick Buisson, vice-président en charge du rugby amateur, ancien joueur à Vienne (Isère), éducateur puis dirigeant à Uzès (Gard).

"En cas de succès, la première décision de Florian Grill sera de confier à Patrick Buisson et à une équipe qu'il pourra entièrement choisir, le soin d'achever l'organisation de la Coupe du monde (du 8 septembre au 28 octobre sur le sol français, ndlr) et de suivre son bon déroulé", précise encore le communiqué de l'opposition.

Fin janvier, Laporte, élu pour un deuxième mandat en 2020, avait démissionné après avoir fait appel de sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour avoir noué un "pacte de corruption" avec l'homme d'affaires et président du club de Montpellier Mohed Altrad.