XV de France: vers un rôle de consultant pour Laporte pendant la Coupe du monde?

Bernard Laporte pourrait se voir confier une mission auprès du XV de France en marge du Mondial 2023. L’ex-président de la Fédération française de rugby et le duo Galthié-Ibanez partagent une volonté commune de travailler ensemble même si rien n’est acté.

Et si Bernard Laporte retrouvait déjà le XV de France… Condamné en première instance pour corruption et trafic d’influence puis contraint à la démission fin janvier de son poste de président de la Fédération française de rugby (FFR), l’ancien patron du rugby tricolore pourrait prochainement entamer un rôle de conseiller auprès des Bleus de Fabien Galthié et Raphaël Ibanez.

Comme rapporté ce mercredi par le journal Le Parisien et confirmé par RMC Sport, des discussions ont eu lieu entre Bernard Laporte et le staff de la sélection depuis plusieurs mois. C’est toujours la volonté de certaines personnes mais sans avancées supplémentaires à l’heure actuelle.

Un possible poste de manager pendant le Mondial

Rien n’est d’ailleurs acté mais il y a des échanges en ce sens et une volonté commune entre Fabien Galthié et Raphaël Ibanez d’un côté et Bernard Laporte de l’autre. Le désormais ex-président de la FFR pourrait prendre un rôle de manager comme Jo Maso a pu le faire par le passé, ou Bernard Viviès aujourd’hui, en accompagnant la délégation française lors de la Coupe du monde.

Un rôle de consultant terrain serait possible pour lui lors du Mondial en France (8 septembre-28 octobre). Il pourrait accompagner les Bleus au quotidien, le staff ne serait pas insensible à son expérience d’entraîneur et manager (Bègles, Stade Français, XV de France, Toulon) et ses réussites sportives passées. Reste à définir pleinement son rôle, potentiellement en observation.

L’ancien sélectionneur du XV de France et patron de la Fédé reste proche du staff et du groupe tricolore malgré sa démission récente. Les Bleus dans leur ensemble sont habitués à sa présence, comme en témoigne la remise des maillots effectuée à la veille du dernier match du Tournoi des VI Nations entre la France et le pays de Galles.

Laporte très présent auprès des Bleus

Très impliqué dans l’arrivée de Fabien Galthié à la tête de l’équipe de France, Bernard Laporte a toujours gardé une certaine proximité avec celui qui a été son joueur au Stade Français. Si la remise des maillots aux joueurs avant le dernier match du Tournoi a constitué un acte fort, ce n’est pas le premier.

L’ancien patron de la FFR s’est rendu auprès du XV de France pendant son stage de préparation à Capbreton, dans les Landes. Invité par le staff, le dirigeant a passé un moment avec les joueurs tricolores et leur a même délivré un discours avant de dîner avec eux. Le lendemain, en conférence de presse, le manager Raphaël Ibanez avait justifié cette présence auprès des Bleus: "Nous avons invité Bernard Laporte auprès du groupe. Les raisons sont très simples: l’organisation de la Coupe du monde en France, c’est lui. La motivation profonde que l’on peut ressentir chez les joueurs à l’heure actuelle vient de là. Le dispositif actuel, les conditions d’entraînement et le staff, c’est lui aussi."

Un problème d’image pour les Bleus et Laporte?

Si un rebond de Bernard Laporte auprès du XV de France demeure bel et bien dans les tuyaux depuis quelques temps, ce n’est pas encore confirmé. Et notamment à cause de l’image que renverrait une telle collaboration.

Après sa condamnation pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire Altrad, même s’il a fait appel de cette décision de justice, le message envoyé aux instances et notamment en direction de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ne serait pas vraiment le bon.

Et quid des conséquences en terme de communication, qui pourraient parasiter la préparation et la compétition du XV de France, avec les questions autour de la personne de Bernard Laporte? Le staff des Bleus est-il prêt à assumer cela? C’est possible, compte-tenu de la relation entretenue eux et de la manière dont l’ex-président de la FFR avait été défendu lorsqu’il était venu rendre visite aux Bleus à Capbreton en début d’année 2023.

Mais Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, tous deux capitaines des Bleus pendant le mandat de Bernard Laporte entre 1999 et 2007, ne sont pas contre tendre la main à l’ex-dirigeant de la Fédération. Le sélectionneur et le manager général du XV de France ne veulent pas qu’il vive la Coupe du monde en France, qu’il a grandement contribué à obtenir et à organiser, dans l’ombre.