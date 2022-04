Pro D2: un joueur de Bourg-en-Bresse victime d'insultes et de crachats par un spectateur

À l'issue de la défaite de Bourg-en-Bresse contre Nevers lors de la 27e journée de Pro D2 vendredi, un joueur bressan a été agressé par un spectateur du stade Marcel Verchère. Le président du club a condamné ces actes.

Triste soirée à Bourg-en-Bresse. Lors de la 27e journée de Pro D2, les joueurs bressans ont concédé leur 17e défaite de la saison face à Nevers (18-24) et se compliquent la tâche dans l'optique d'un maintien en deuxième division. Ce revers n'a pas du tout plu au public du stade Marcel Verchère, qui met la pression à son équipe pour éviter la descente. Mais l'un d'entre eux a dépassé les bornes ce week-end. Après une nouvelle contre-performance, l'USBPA a dû faire face à "des faits inadmissibles." Dans un communiqué publié ce dimanche, le président Jean-Pierre Humbert a condamné un acte commis par un spectateur à l'encontre d'un joueur de Bourg-en-Bresse, dont l'identité n'est pas connue.

Insultes et crachats

"Suite à la défaite contre Nevers le vendredi 15 avril, un de nos joueurs a été agressé verbalement et victime de crachats de la part d’un spectateur. Si l’on peut comprendre la déception de nos supporters, de tels agissements sont inadmissibles dans l’enceinte du stade Marcel Verchère et nous mettrons tout en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces faits avec des sanctions qui pourront aller jusqu’à l’interdiction d’accès au stade", explique le patron du club violet, qui met "tout en oeuvre" pour protéger les joueurs.

Un sentiment partagé par Fabrice Estebanez, le manager. "Je tenais à m’exprimer pour faire part de mon mécontentement, pour ne pas dire ma colère, suite aux incidents d’après-match et le déchaînement de violence verbale à l’encontre d’un de mes joueurs. Notre sport est un sport collectif, nous perdons et nous gagnons ensemble. Je ne peux accepter ces insultes et cette agression. Mes joueurs ont un engagement exemplaire. Ce genre de comportement est à bannir de nos stades et de notre sport. Il reste 3 matchs et l’espoir est toujours là. Nous devons rester unis et surtout solidaires les uns envers les autres."

L'USBPA a désormais trois matchs pour sauver sa peau en Pro D2 (Béziers, Colomiers et Grenoble). Avant ce dernier bloc, l'équipe est avant-dernière du classement, à huit points de Rouen, premier non-relégable.