Béziers: Lionel Beauxis s’engage un an

L’ouvreur international Lionel Beauxis (35 ans, 24 sélections), non conservé par Oyonnax, rejoindra Béziers cet été selon les informations de RMC Sport.

Lionel Beauxis n’a pas encore terminé sa carrière. En fin de contrat à Oyonnax, le demi d’ouverture ne voulait pas raccrocher les crampons. A 35 ans, il entendait bel et bien relever un dernier défi. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines. Et selon les informations de RMC Sport, l’international aux 24 sélections (la dernière contre le pays de Galles en 2018 à Cardiff) rejoindra Béziers la saison prochaine. Il s’est engagé pour un an.

Six matchs avec Oyonnax Pro D2 cette saison

L’ancien joueur de Pau, du Stade Français, Toulouse, l’UBB et du LOU sera chargé d’apporter son expérience à l’actuel dixième de Pro D2. Ecarté des terrains de nombreux mois sur blessure, Beauxis a disputé six matchs avec le club de l’Ain depuis le début de saison, dont cinq titularisations notamment lors de la victoire à Biarritz voilà deux semaines.

Par ailleurs, Béziers a obtenu l’engagement de l’arrière palois Charly Malié, un ancien de la maison qui avait débuté sa carrière à l’ASBH. Libéré de sa dernière année de contrat par la Section, Malié, international espagnol, arrivera également cet été. Le dossier est là aussi bouclé.