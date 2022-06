Biarritz : Joe Tomane en approche

Le centre international australien, Joe Tomane, devrait rejoindre Biarritz pour remplacer Francis Saili cet été.

C’est un joli coup que le BO est en passe de réussir. Malgré sa relégation en Pro D2, le club basque est actif sur le marché des mutations. Si de nombreux départs ont été actés, plusieurs arrivées ont elles aussi été bouclées ces dernières semaines. Et l’un des derniers dossiers chauds concerne le poste de centre. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, le Néo-Zélandais Francis Saili fera ses valises cet été deux ans avant la fin de contrat. Sa future destination n’est pas encore connue.

17 sélections avec l'Australie

En coulisses, le président Jean-Baptiste Aldigé et le staff biarrot ont étudié plusieurs pistes à l’étranger et une d’entre elles a très bien avancé. Selon les informations de RMC Sport, le centre international australien Joe Tomane (32 ans, 17 sélections de 2012 à 2015) devrait ainsi rejoindre le Biarritz Olympique. Des discussions ont été entamées ces dernières semaines entre les deux parties et un accord aurait récemment été trouvé.

Tomane évolue au Japon, chez les Ricoh Black Rams, depuis 2020. Passé notamment par les Brumbies, Montpellier et le Leinster, le joueur né en Nouvelle-Zélande serait une alternative crédible pour remplacer Saili. Un contrat de deux ans est évoqué.