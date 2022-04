Biarritz: Francis Saili sur le départ

INFO RMC Sport - Le centre néo-zélandais Francis Saili, suivi par plusieurs grosses écuries du Top 14, devrait quitter Biarritz en fin de saison.

Francis Saili portera-t-il encore les couleurs du Biarritz Olympique la saison prochaine? L’hypothèse est de plus en plus incertaine. Le centre international néo-zélandais (31 ans, 2 sélections avec les All Blacks en 2013) devrait faire ses valises cet été. Un départ de poids supplémentaire au sein du club basque, dernier du Top 14 et déjà condamné à la relégation à quatre journées de la fin de la saison régulière.

Face à cette descente en Pro D2 et au conflit avec la Municipalité de Biarritz, qui a décidé de couper l’eau voilà quelques semaines puis l’électricité à partir du mois de juin, les dirigeants se voient dans l’obligation de se séparer de plusieurs joueurs. Lucas Peyresblanques et le troisième ligne Mathieu Hirigoyen sont en discussions avec le Stade Français mais aucun accord n’a été bouclé avec le Biarritz Olympique pour le moment. Surtout que d’autres clubs suivraient aussi le dossier. Désormais, selon les informations de RMC Sport, le président Jean-Baptiste Aldigé s’est aussi résolu à mettre l’expérimenté Francis Saili sur le marché.

Plusieurs grosses écuries du championnat sont sur les rangs pour s’attacher les services de l’ancien joueur des Auckland Blues, du Munster et des Harlequins. Si la piste menant à Bordeaux-Bègles a été abandonnée, le Stade Français, qui souhaite pallier le départ de Waisea au RCT, Lyon, qui doit compenser le départ de Charlie Ngatai, et Clermont sont très intéressés. Tous recherchent la perle rare au centre qui pourrait finalement venir du BO où Saili brille depuis deux ans. Reste à savoir qui remportera la mise.

Cette saison, Francis Saili a disputé 18 matchs de Top 14 avec le BO (dont 17 titularisations) et un en Chalenge européen (la victoire contre Toulon la semaine dernière).