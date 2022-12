Pro D2: Biarritz risque de déclarer forfait au prochain match… pour ne pas avoir payé l’électricité de son stade

Alors que la mairie a cessé de payer l’électricité du stade Aguilera en juillet dernier, le Biarritz Olympique n'a pas souscrit de nouveau contrat et accumule 77.000 euros d’impayés, rapporte Sud Ouest. Enedis menace de couper le courant le 31 décembre, ce qui mettrait en péril la prochaine rencontre à domicile des Basques.

Et si le Biarritz Olympique était contraint de déclarer forfait pour son prochain match à domicile… à cause de son incapacité à éclairer le stade Aguilera ? À première vue, l’hypothèse peut paraître saugrenue. Mais, comme le rapporte Sud-Ouest ce vendredi, cette menace plane réellement sur le club basque.

Alors que la mairie de Biarritz a cessé de payer l’électricité du stade en juillet dernier, le club refuse de souscrire à un nouveau contrat et accumule à ce jour plus de 77.000 euros d’impayés. Face à cette situation, Enedis, le fournisseur d’électricité, menace de couper le courant si la situation n’est pas réglée au 31 décembre. Ce qui mettrait donc la tenue du match entre le BO et Montauban, comptant pour la 16e journée de Pro D2 jeudi prochain (21h), en péril.

Dans un courrier adressé au club, Enedis invite donc l’actuel 3e de Pro D2 à "choisir un fournisseur" avant le 31 décembre 2022 pour "maintenir (son) alimentation en électricité". Une facture de 77 699,34€, le montant exact consommé hors contrat depuis juillet, a également été envoyée.

"On se retrouve à être le premier club à tout payer"

Mais alors pourquoi le Biarritz Olympique a-t-il refusé de payer électricité aussi longtemps ? "En France, soit la mairie fournit directement l'énergie aux installations sportives, soit la mairie donne des subventions au montant des factures. On se retrouve à être le premier club à tout payer et c'est beaucoup", a justifié le président du club, Jean-Baptiste Aldigé.

"On va demander une nouvelle fois à l'actionnaire majoritaire de mettre des rustines, comme il le fait sur toutes les parties du club et du stade depuis 2018, poursuit le dirigeant. Je n'ai pas sa réponse mais j'espère qu'il va y accéder pour que le BO perdure et que la saison puisse continuer. Vous imaginez le joli cadeau de Noël..." Il est vrai qu’on a connu une meilleure manière de célébrer les fêtes de fin d’année.