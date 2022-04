Biarritz : la justice se prononcera le 19 avril pour l’association amateur

Alors que Serge Blanco a été évincé lundi, Nicolas Brusque, lui, a été élu à la tête de l’association amateur du Biarritz Olympique lors de l’assemblée générale de ce lundi soir, à la grande déception des "Galactiques". L’affaire est dans les mains de la justice, avec une décision attendue dans deux semaines.

À Biarritz, tout est aussi différent. Et chaque semaine quasiment apporte son lot de rebondissements. Lundi soir, lors d’une assemblée générale qu’il avait lui-même convoquée, Serge Blanco a appris qu’il avait été exclu de l’association amateur du Biarritz Olympique par les "Galactiques", composés notamment de David Couzinet, Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy et Jérôme Thion, qui contestaient fermement la validité de cette AG.

L’assemblée générale, organisée pour révoquer le bureau actuel et en élire un nouveau, s’est malgré tout tenue à partir de 19 heures en présence notamment de Jean-Baptiste Aldigé, le président du BOPB, avec deux dépouillements. Le deuxième effectué une fois la révocation de Blanco. Et le score est clair : 204 votes (à zéro) contre la révocation des "Galactiques", et l’élection de Nicolas Brusque, l’ancien arrière international du BO, ainsi que Laurent Mazas, Lou Ainara Dibarboure Goyenetche et Philippe Palau.

La justice se prononcera le 19 avril

"Pour nous c'est maintenant officiel, a indiqué Brusque sur les antennes de France Bleu. Maintenant, si des gens le remettent en cause, on passera sur un aspect juridique. Par rapport à ce que l'on a mis en place, les gens qui ont voté à l'unanimité, les épisodes seront ce que voudra en faire le bureau qui a été démis. Quand on est remis en question à plus de 50 %, j'espère que l'on se pose les bonnes questions."

Mais l’histoire est loin d’être terminée. Ce mardi matin, elle s’est poursuivie sur le terrain judiciaire devant le tribunal de Bayonne. Le juge des référés avait été saisi par les Galactiques pour annuler cette AG puis pour en suspendre ses effets, en vain. Il faudra désormais attendre deux semaines de plus, le 19 avril exactement, pour connaitre la décision mis en délibéré. En attendant, Nicolas Brusque devrait garder les rênes de la section amateur. Avant évidemment d’autres rebondissements possibles.