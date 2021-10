Pro D2: énorme événement, Agen a enfin gagné, après 34 défaites d'affilée

Agen, relégué en Pro D2 à l'intersaison, a signé sa première victoire après 34 défaites de rang ce vendredi en dominant Aurillac 25-21, dans le cadre de la huitième journée de championnat.

Journée historique pour Agen. Le XV agenais sort du tunnel et regoûte enfin à la victoire. Après avoir perdu 34 matchs d’affilée, une série qui a débuté en Top 14 avant de se poursuivre cette saison en Pro 2, l’équipe du Lot-et-Garonne a battu Aurillac 25-21 au stade Armandie ce vendredi dans le cadre de la 8eme journée de championnat.

Un premier succès obtenu notamment grâce à un essai de Paul Graou (68e). Ce sursaut est d'autant plus méritoire qu'Aurillac restait sur quatre victoires consécutives et pointait en milieu de tableau (9e). Et que le score à la pause ne plaidait pas pour les Agenais: 9-11 au stade Armandie, comme souvent pendant cette série noire de 20 mois, jour pour jour.

Agen toujours lanterne rouge

Il faut remonter au 22 février 2020 pour trouver la trace de la dernière victoire du SU Agen. Les Agenais, alors dans l'élite, avaient battu Brive 30-16. Avait suivie une terrible série de 26 défaites consécutives en Top 14 puis sept en Pro D2.

Cette crise interminable a provoqué de nombreux remous au sein du club, le dernier en date étant le départ de Christophe Deylaud, figure emblématique du club et qui a donc fait un bref retour comme consultant. Agen, octuple champion de France, reste lanterne rouge au classement mais ne compte plus qu’un point de retard sur Vannes, 15e.

Les résultats de la 8e journée:

Jeudi:

Montauban - Mont-de-Marsan (bd) 21 - 18



Vendredi:



Béziers - Colomiers (bd) 16 - 15



Bayonne (bo) - Provence Rugby 47 - 19



Rouen - Oyonnax 25 - 16



Agen - Aurillac (bd) 25 - 21



Bourg-en-Bresse - Narbonne (bd) 36 - 33



Carcassonne - Vannes 14 - 14



Nevers - Grenoble 21 - 21