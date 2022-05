Top 14: c'est officiel, Benoît Paillaugue a choisi Toulon

L’expérimenté demi de mêlée de Montpellier Benoît Paillaugue s’est officiellement engagé avec le Rugby Club Toulonnais, a annoncé le club varois ce vendredi. Après 13 saisons dans l’Hérault, le N°9 de 34 ans s'offre un nouveau challenge.

Benoît Paillaugue ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Après 13 saisons dans l’Hérault, l’expérimenté demi de mêlée de 34 ans quitte Montpellier et s’engage officiellement avec Toulon. Le RCT a annoncé ce vendredi la signature du N°9 à partir de la saison prochaine, et ce jusqu’en 2024.

Comme indiqué jeudi par RMC Sport, des contacts avaient eu lieu entre Toulon et le joueur. Selon nos informations, Paillaugue avait récemment refusé une offre de prolongation au MHR et son départ avait été annoncé au groupe ces dernières heures.

Un symbole du MHR

"Benoit dispose d’une très grande expérience en TOP 14. C’est un leader naturel, de par sa personnalité et son implication sur le terrain. Benoît est également polyvalent, il peut évoluer au poste de demi de mêlée, ainsi qu’à l’ouverture. Buteur, il dispose d’un profil très complet", s’est félicité Franck Azema, manager général du Rugby Club Toulonnais, cité dans le communiqué du club.

Au fil des années, Paillaugue était devenu l’un des symboles de Montpellier, avec deux places de finaliste du championnat en 2011 et 2018 et deux titres en Challenge européen (2016 et 2021). Ecarté des terrains de nombreux mois en raison d’une rupture des ligaments croisés en septembre dernier, il est revenu à la compétition au mois d’avril.