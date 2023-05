Rugby: Jean-Baptiste Aldigé, président du BO, entendu par la police

Comme révélé par Sud-Ouest, et confirmé par RMC Sport, Jean-Baptiste Aldigé, le président du Biarritz Olympique, a été entendu ce mardi par la police, après ses propos sur son précécesseur Benjamin Gufflet en 2020.

RMC Sport est en mesure de confirmer l'information de Sud-Ouest, selon laquelle Jean-Baptiste Aldigé, président du Biarritz Olympique, a été entendu plusieurs heures par la police judiciaire à Bayonne ce mardi. En cause, ses propos tenus en 2020 à l'encontre de plusieurs membres de l'organigramme du BO et notamment son prédécesseur, Benjamin Gufflet. Le dirigeant de 38 ans a été entendu en audition libre pour "énonciations calomnieuses, menaces et actes d'intimidations".

Gufflet et Aldigé avaient porté plainte

Le 15 septembre 2020, Jean-Baptiste Aldigé avait été enregistré sans le savoir par trois supporters du Biarritz Olympique, qui l'avaient surpris en train de tenir des propos peu flatteurs à l'égard de Benjamin Gufflet et d'autres membres du club basque.

L'ancien et l'actuel présidents du club biarrot avaient déposé plainte : le premier pour diffamation, le second pour "diffusion d'enregistrement ou d'image qui porte atteinte à l'intégrité d'une personne", ce qui avait valu à l'une des trois personnes à l'origine de l'enregistrement d'écoper d'une amende.