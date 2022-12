Procès Laporte-Altrad: Oudéa-Castéra estime que la condamnation de Laporte "fait obstacle" à sa mission de président de la FFR

Amélie Oudéa-Castéra a communiqué ce mardi soir suite à la condamnation de Bernard Laporte à deux ans de prison avec sursis. La ministre des Sports attend la fin de la procédure en appel mais souhaite que les instances du rugby prennent les décisions qui s'imposent face à la situation actuelle.

Voilà une prise de parole qui était particulièrement attendue après la condamnation de Bernard Laporte à deux ans de prison avec sursis en première instance. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, a réagi à la décision de justice pour "prendre acte" de cette condamnation ainsi à qu'à l'interdiction d’exercer toute fonction en lien avec le rugby pendant deux ans décidée contre le président de la Fédération française de rugby.

"En droit, la ministre souligne que la situation impose le respect de la présomption d’innocence dont doit bénéficier jusqu’à son jugement définitif Bernard Laporte, qui doit aussi pouvoir organiser sereinement sa défense personnelle, a ainsi assuré la membre du gouvernement via un communiqué transmis à la presse. En termes de bonne gouvernance, la ministre considère que ce nouveau contexte fait obstacle à ce que Bernard Laporte puisse, en l’état, poursuivre sa mission dans de bonnes conditions à la tête d’une Fédération délégataire d’une mission de service public, à un moment aussi décisif pour le rugby français que la dernière ligne droite avant une Coupe du monde de rugby où la France recevra les nations du monde entier."

Oudéa-Castéra appelle à un "nouveau temps démocratique"

Sans directement demander la démission de Bernard Laporte, qui a fait appel des sanctions contre lui, Amélie Oudéa-Castéra a suggéré aux instances du rugby tricolore de prendre les mesures nécessaires alors que la Coupe du monde se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.

"La ministre appelle donc à ce qu’un nouveau temps démocratique permette aussi rapidement que possible au rugby français de repartir sur des bases suffisamment saines et solides, avec une gouvernance de la Fédération qui aura la pleine confiance des clubs et saura rassembler. Elle est attachée, dans un cadre éthique et de gouvernance clair, au principe d’autonomie des fédérations et à son respect. C’est donc aux instances de la Fédération qu’il revient aujourd’hui de prendre leurs responsabilités."

Laporte pas obligé de quitter ses fonctions pendant l'appel

Le président de la FFR Bernard Laporte a été condamné mardi à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende, ayant été reconnu coupable de cinq des six infractions pour lesquels il était poursuivi, dont la corruption passive et le trafic d'influence au profit de Mohed Altrad, président du club de Montpellier. Il sauve toutefois à ce stade sa tête à la FFR: le tribunal a bien décidé de l'exclure de toute fonction dans le rugby pendant deux ans mais cette peine complémentaire n'est pas exécutoire et sera donc suspendue le temps d'examiner son appel du jugement, aussitôt annoncé par ses avocats.

Florian Grill, chef de file de l'opposition à la FFR, a lui aussi réclamé la tenue de nouvelles élections, appelant dans un entretien à l'AFP à ce que le comité directeur de la Fédération démissionne après la condamnation de Bernard Laporte.

Oudéa-Castéra va échanger avec la FFR

A moins d’un an de la Coupe du monde de rugby en France, Amélie Oudéa-Castéra a également tenu à préciser qu’elle échangerait avec la FFR afin de poursuivre dans les meilleures conditions le travail engagé pour préparer l’événement sur le territoire français. Selon elle, la gouvernance des institutions doit pouvoir pleinement se concentrer sur l’organisation du Mondial 2023 plutôt que sur des questions judiciaires.

"La ministre aura dans un bref délai un échange avec les parties prenantes de la gouvernance de la FFR. Quel que soit le chemin institutionnel qui sera retenu par la Fédération et ses acteurs, des garanties doivent être apportées sans délai sur son fonctionnement pour traverser cette période troublée, en lien avec World Rugby. L’organisation en France de ce magnifique tournoi qu’est la Coupe du Monde de Rugby implique en effet d’avoir aux commandes de la Fédération une gouvernance focalisée sur cette échéance majeure, opérationnelle et exemplaire."

Et la ministre de conclure en rappelant que la condamnation de Bernard Laporte et la procédure en appel n’enlevaient rien aux progrès sportifs réalisés par le XV de France pendant sa présidence à la FFR "tels que les succès sur le haut niveau masculin et féminin, l’accroissement du nombre de licenciés ou les actions engagées pour prévenir toutes les formes de violences".