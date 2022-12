EN DIRECT - procès Laporte-Altrad: le jugement approche, le président de la FFR risque gros

A l'encontre des deux dirigeants, qui contestent les faits, l'accusation a requis trois ans d'emprisonnement, dont un ferme, et a appelé à interdire pendant deux ans à Bernard Laporte d'exercer une fonction dans le rugby et à Mohed Altrad, PDG du géant éponyme du BTP, de gérer une société. Poursuivi au total pour six infractions, Bernard Laporte avait dû s'expliquer sur une série d'arbitrages rendus en faveur de son ami Mohed Altrad dans ce que l'accusation considère comme un pacte de corruption. Le présient de la Fédération française de rugby aurait favorisé l'homme d'affaires en attriubant au groupe Altrad le tout premier sponsoring maillot du XV de France et serait également intervenu pour alléger des sanctions disciplinaires qui visaient le club de Montpellier, propriété de Mohed Altrad.