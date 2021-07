Pro D2: Gabriel Ibitoye ne reviendra pas à Agen

L’ailier anglais Gabriel Ibitoye, absent cette semaine pour la reprise, ne portera plus les couleurs d’Agen, relégué en Pro D2. Il va être libéré de sa dernière année de contrat.

L’histoire est déjà terminée pour Gabriel Ibitoye à Agen. Arrivé comme l’une des recrues majeures il y a un an, l’ailier anglais n’aura joué que six matchs de Top 14 avec le SUA, le dernier le 5 décembre, avant de faire ses valises pour rejoindre Montpellier en cours de saison. Alors que son avenir semblait un temps pouvoir se poursuivre dans l’Hérault, les dirigeants du MHR ont finalement décidé de ne pas le conserver.

Sa future destination n'est pas encore connue

Ibitoye, sous contrat pour encore une saison, était attendu ce mercredi pour la reprise du SUA, relégué en Pro D2 après une saison cauchemardesque sans la moindre victoire. Mais l’ancien joueur des Harlequins était finalement absent. Et pour cause, l'ailier de 23 ans est resté en Angleterre et n’entend pas revenir à Agen. Selon les informations de RMC Sport, Ibitoye ne reviendra pas.

Sa sortie est en passe de se finaliser en coulisses, mais l’issue ne fait plus de doute. Le dossier sera bouclé d’ici la fin de semaine. Reste à savoir où il pourrait rebondir ensuite, pour le moment les pistes sont minces.