Champions Cup: pas de finale pour Toulouse, battu par le Leinster

Une semaine après le miracle du Munster, le Stade Toulousain s'est incliné en demi-finale de la Champions Cup par le Leinster à Dublin (40-17). Il n'y aura pas de finale franco-française à Marseille dans la compétition, ni de doublé pour les Rouge et Noir, tenants du titre.

Toulouse n'aura pas réussi un nouveau miracle. Une semaine après l'incroyable scénario face au Munster, les champions d'Europe en titre sont tombés sur plus fort qu'eux à l'Aviva Stadium de Dublin, en s'inclinant samedi face au Leinster (40-17) en demi-finale de la Champions Cup.

Bien lancés par un essai d'Antoine Dupont en début de partie, les Toulousains ont été sanctionnés par la botte de Jonathan Sexton et deux essais consécutifs de Lowe et Van der Flier (20-10, 26e) en première période.

Le voyage de trop pour Toulouse

Portés par un public bouillant, les Irlandais ont profité de l'indiscipline des coéquipiers de Romain Ntamack pour faire le trou à 15 contre 14 après le carton jaune de Meafou. Au retour des vestiaires, le léger sursaut d'orgueil du Stade n'a pas suffit, puisque Lowe a mis le Leinster à l'abri (30-10, 51e). Malgré l'essai de l'infime espoir de Tolofua (30-17, 66e), les champions d'Europe ont craqué face à la domination impressionnante des coéquipiers de Sexton et laissent leur couronne en route. Ils devront mettre toutes les forces dans la bataille pour conserver le bouclier de Brennus acquis la saison dernière.

"On a pris une leçon de pragmatisme et de stratégie. On n'a pas du sortir la tête de l'eau. On savait qu'au niveau de la fraîcheur, on serait en difficulté face à une équipe qui se prépare pour ce genre de compétition", a concédé Antoine Dupont au micro de France 2 au coup de sifflet final.

Après Toulouse, le Leinster va désormais s'attaquer à une autre équipe française, mais ne connaîtra son adversaire en finale que dimanche, à l'issue du choc entre le Racing 92 et La Rochelle (16 heures). Deux équipes qui n'ont jamais soulevé de coupe d'Europe (les Franciliens sont triple vice-champions d'Europe, tandis que les Rochelais sont finalistes en titre). Tout le contraire du Leinster, quadruple vainqueur de la Champions Cup (2009, 2011, 2012, 2018), qui aura un léger avantage à Marseille, le 28 mai prochain.