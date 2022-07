Rugby: Andy Farrell prolonge de deux ans à la tête de l'Irlande

La Fédération irlandaise a annoncé vendredi la prolongation de contrat de son sélectionneur, Andy Farrell, jusqu'en 2025.

L'Anglais Andy Farrell a signé vendredi une prolongation de contrat de deux ans, jusqu'en 2025, au poste de sélectionneur de l'équipe d'Irlande de rugby, a annoncé la fédération irlandaise (IRFU) vendredi. "Nous sommes ravis qu'il ait accepté de prolonger son contrat avec l'IRFU, a déclaré David Nucifora, directeur de la performance de la fédération, d'autant plus qu'"un entraîneur du calibre d'Andy sera toujours très demandé".

Farrell s'est dit "enthousiaste à l'idée de continuer à travailler avec le groupe et avec la prochaine génération de joueurs irlandais". Cette prolongation est une forme de récompense pour Farrell qui a remporté avec le XV du Trèfle, la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, avec deux victoires historiques contre les All Blacks sur leurs terres (23-12 et 32-22). Après le XV de France en 1994, c'est la deuxième fois qu'une équipe de l'hémisphère Nord remporte sa série de test-matches en Nouvelle-Zélande.

L'Angleterre lui faisait les yeux doux

Ces succès, qui ont permis à l'Irlande de se hisser en tête du classement mondial, ont poussé la fédération à bétonner le contrat du sélectionneur de 47 ans, ouvertement courtisé par l'Angleterre. La semaine dernière, le directeur général de la Fédération anglaise de rugby, Bill Sweeney, avait déclaré que Farrell était "très apprécié" et pourrait devenir "à terme" le successeur de l'actuel patron du XV de la Rose, Eddie Jones.

"Ce nouvel accord, conclu avant la tournée en Nouvelle-Zélande, nous permet de voir au-delà de la Coupe du monde 2023 avec la certitude de compter sur l'un des meilleurs entraîneurs", a déclaré de son côté Nucifora. Andy Farrell avait quitté son rôle d'entraîneur-adjoint de l'Angleterre après la Coupe du monde 2015 pour devenir celui de la défense irlandaise en 2016 sous Joe Schmidt. Il avait ensuite succédé à ce dernier au poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2019.