Top 14: Eddie Jones ouvre la porte à une arrivée au Racing 92 après la Coupe du monde 2023

Interrogé par Sky Sports sur l'intérêt que lui porterait le Racing 92, Eddie Jones n'a pas écarté l'hypothèse d'une arrivée en Top 14. Le sélectionneur de l'Angleterre a évoqué un "coup de téléphone", mais a avant tout rappelé être concentré sur son contrat avec le XV de la Rose, qui prendra fin après la Coupe du monde 2023.

Et si Eddie Jones débarquait dans le Top 14 à l'issue de la Coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre 2023)? Dans une interview accordée à Sky Sports et dont les propos ont été relayés par The Telegraph, l'actuel sélectionneur de l'Angleterre a évoqué cette possibilité, sans fermer la porte à une arrivée dans le championnat de France... sur le banc du Racing 92.

Il y a une dizaine de jours, des rumeurs faisaient état d'un intérêt du club francilien pour l'entraîneur qui est à la tête du XV de la Rose depuis 2015. "Peut-être qu'il y a eu une conversation téléphonique", a avoué Jones, avant d'ajouter que "parfois, ce n'est pas moi qui gère ce type de choses. D'autres personnes le font pour moi. Je suis un entraîneur de rugby et j'adore coacher, et je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apporter".

"La seule chose qui m'intéresse, c'est l'Angleterre"

Signe qu'à 62 ans, Eddie Jones envisage déjà la suite, lui qui a déjà annoncé qu'il quittera son poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du monde. Ce sera donc peut-être du côté du Racing 92, battu dimanche en demi-finale de la Champions Cup par La Rochelle (13-20). Mais avant d'envisager de remplacer Laurent Travers sur le banc du club champion de France pour la dernière fois en 2016, Jones a expliqué vouloir se concentrer sur la Coupe du monde à venir.

"La seule chose qui m'intéresse jusqu'à la Coupe du monde, c'est l'Angleterre. Mais évidemment, si des personnes vous posent des questions et que vous y répondez, ça devient toute une histoire", a indiqué Eddie Jones. En ouvrant la porte ainsi au Racing, qui se pencherait également sur les noms de Stuart Lancaster, Johan Erasmus ou encore Gregor Townsend, Eddie Jones vient de lancer une séquence qui pourrait trouver son issue à l'issue du Mondial 2023.