Rugby Championship: l'Australie domine l'Argentine mais rate le bonus offensif

Largement dominateurs, les Australiens n'ont pas tremblé pour s'offrir l'Argentine, ce samedi à Townsville (27-8). Mais les Wallabies ont manqué le point de bonus offensif.

Quelques heures après le sacre des All Blacks, l'Australie a pris le meilleur sur des Argentins vite dépassés ce samedi à Townsville (27-8). Malgré leurs trois essais, les Wallabies n'empochent pas le point de bonus offensif, mais repassent devant l'Afrique du Sud au classement, avec deux points d'avance à une journée de la fin du tournoi. Les Australiens se sont rapidement facilités la tâche en inscrivant le premier essai au bout de cinq minutes de jeu. Bien emmenée par Samu Kerevi, présent sur le premier essai des siens, bien conclu par l'arrière Reece Hodge (7-0, 5e), l'Australie a profité de la maladresse des Pumas pour creuser l'écart, encore grâce à Kerevi, qui a aplati après un service parfait de l'ouvreur Quade Cooper (18e).

Un manque de discipline flagrant des Argentins

Malgré une légère révolte au retour des vestiaires, récompensée par un essai du capitaine Julian Montoya (43e), l'Argentine a payé son manque de discipline et a été sanctionnée par deux pénalités inversées et un carton jaune pour jeu dangereux adressé au troisième ligne Marcos Kremer (56e). Les hommes de Mario Ledesma ont également laissé filer de nombreux points au pied avec Emilianio Boffelli, qui a manqué deux pénalités et a vu une transformation repoussée par le poteau.

Portés par une meilleure réussite au pied et bénéficiant de la fatigue de leurs adversaires, les Australiens ont punis les Pumas en fin de match, avec un essai de Kellaway, sans toutefois parvenir à décrocher le point de bonus offensif. Avec trois victoires consécutives, les Australiens vont tenter d'aller chercher la passe de quatre samedi prochain, une nouvelle fois face à l'Argentine (9h05) à Gold Coast pour la sixième et dernière journée.