Rugby Championship: les All Blacks s'en sortent après la sirène en Australie

A l'issue de la 5e journée du Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande domine le classement, avec quatre points d'avance sur l'Australie, après une victoire sur la dernière action chez les Wallabies (39-37).

Grâce à un essai après la sirène de Jordie Barrett, la Nouvelle-Zélande a enchaîné dans la douleur face à l'Australie (39-37) jeudi à Melbourne, lors de la 5e journée du Rugby Championship, un deuxième succès après celui en Argentine (53-3).

Avec désormais trois victoires en cinq matches, les joueurs de Ian Foster, sélectionneur contesté, confortent leur avance en tête du classement avant la rencontre entre l'Argentine et l'Afrique du Sud samedi. Ils sont par ailleurs assurés de conserver la Bledisloe Cup, le trophée récompensant chaque année le vainqueur d'une série de tests entre All Blacks et Wallabies, qu'ils détiennent depuis 2003.

Les deux rivaux océaniens s'affronteront à nouveau le samedi 24 septembre à l'Eden Park d'Auckland pour la 6e et dernière journée du Rugby Championship.

Résultats et classement du Rugby Championship :

Jeudi 15 septembre

(à Melbourne) Australie (bd) - Nouvelle-Zélande 37 - 39

Samedi 17 septembre

(21h10 à Buenos Aires) Argentine - Afrique du Sud

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Nouvelle-Zélande 14 5 3 0 2 155 114 41 2

2. Australie 10 5 2 0 3 128 154 -26 2

3. Afrique du Sud 9 4 2 0 2 90 78 12 1

4. Argentine 9 4 2 0 2 102 129 -27 1

Note: 4 points pour une victoire, 2 pour un match nul, 1 point de bonus offensif pour une équipe marquant au moins trois essais de plus que son adversaire, 1 point de bonus défensif en cas de défaite par moins de huit points d'écart.

Programme de la 6e et dernière journée

Samedi 24 septembre

(09h05 à Auckland) Nouvelle-Zélande - Australie

(17h05 à Durban) Afrique du Sud - Argentine

Déjà joués

Samedi 6 août

Argentine - Australie (bo) 26 - 41

Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande 26 - 10

Samedi 13 août

Argentine (bo) - Australie 48 - 17

Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande 23 - 35

Samedi 27 août

Australie - Afrique du Sud 25 - 17

Nouvelle-Zélande (bd) - Argentine 18 - 25

Samedi 3 septembre

Nouvelle-Zélande (bo) - Argentine 53 - 3

Australie - Afrique du Sud (bo) 8 - 24