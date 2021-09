Rugby Championship: Quade Cooper offre la victoire à l'Australie face aux Boks

L'Australie a remporté son premier match du Rugby Championship en s'imposant sur le fil (28-26) à domicile contre l'Afrique du Sud dimanche, grâce à une grande performance de Quade Cooper, de retour en sélection après quatre ans d'absence.

Après les deux défaites face aux All Blacks, l'Australie ouvre son compteur mais reste à six points de son adversaire du jour, avant la confrontation retour samedi prochain à Brisbane (9h05). Les champions du monde sud-africains quant à eux sont deuxièmes du Rugby Championship et pointent malgré cette défaite à cinq points des All Blacks, tandis que l'Argentine est bonne dernière avec trois défaites.

Cooper à la sirène

De retour avec les Wallabies quatre ans après son dernier match, Cooper a réussi sept pénalités (8e, 14e, 33e, 40e+1, 53e, 63e, 80e+2) et une transformation (18e) pour sa 71e sélection, soit 23 des 28 points australiens. Le joueur de 33 ans a donné la victoire son équipe, menée 26-25 à la sirène, d'une pénalité des 40 m à la 80e+2 qui a libéré les spectateurs du CBUS Super Stadium de Gold Coast, ville de l'est du pays.