Rugby: Crowley nouveau sélectionneur du XV d'Italie

A la recherche d'une victoire dans le Tournoi des VI Nations depuis 2015, la sélection italienne a nommé le Néo-Zélandais Kieran Crowley comme nouveau sélectionneur, en remplacement de Franco Smith.

Le Néo-Zélandais Kieran Crowley, ancien sélectionneur de l'équipe du Canada et actuel entraîneur du club de Trévise, prendra en mains les destinées du XV d'Italie à partir de cet été, a annoncé mercredi la Fédération italienne de rugby.



Crowley, entraîneur du Benetton Rugby depuis cinq ans, succèdera à partir du 1er juillet (et jusqu'en 2024) au Sud-Africain Franco Smith, en poste depuis le début 2020. Ce dernier est nommé à un poste de directeur du rugby de haut niveau.

L'Italie à la recherche d'une victoire sur le VI Nations depuis 2015

"Nous avons une génération de jeunes talentueux, arrivés depuis peu sur la scène internationale, qui ont toutes les qualités pour constituer, avec les joueurs plus expérimentés, la colonne vertébrale de l'Italie", en vue de la prochaine Coupe du monde, assure Crowley, cité dans un communiqué, qui sera remplacé sur le banc de Trévise par l'ex-international italien Marco Bortolami.



L'Italie a vécu un Tournoi des Six Nations 2021 cauchemardesque, terminant une nouvelle fois bonne dernière. Sans victoire dans le Tournoi depuis 2015, elle a aussi battu cette année les records du plus grand nombre de points concédés (239) et d'essais encaissés (34) dans la compétition, entretenant un débat sur sa légitimité.



Crowley, qui aura 60 ans en août prochain, a été international avec les All Blacks, champion du monde en 1987. Il a joué deux saisons en Italie, à Parme, entre 1982 et 1984. "Avec Kieran, nous nous sommes frôlés en 1987, quand nous avons tous les deux disputé la première édition de la Coupe du monde et que l'Italie avait joué le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande", a déclaré le président de la Fédération italienne et ex-troisième ligne des Azzurri Marzio Innocenti.



"Il n'avait pas joué ce match-là mais il était écrit que son chemin et celui de l'Italie se croiseraient à nouveau", a-t-il ajouté, faisant part de sa "grande confiance dans l'homme pour ramener l'équipe d'Italie à un niveau qu'attendent à la fois notre base et nos partenaires internationaux".



Intègre aussi l'encadrement de l'équipe d'Italie comme entraîneur des avants Andrea Moretti, du Zebre Rugby. Le président de la Fédération a aussi remercié Franco Smith pour avoir "lancé un groupe de jeunes qui pourront contribuer à ramener l'Italie à la place qu'elle mérite".