Rugby: Dan Carter s’est lancé dans un défi hallucinant pour la bonne cause

Dan Carter, l’ancien demi d’ouverture des All Blacks, a entamé ce jeudi un défi original à l’Eden Park d’Auckland, en partenariat avec l’Unicef. La star de 40 ans doit tirer aux buts à 1598 reprises en 24 heures, sans dormir, afin de récolter des fonds pour les enfants défavorisés du Pacifique.

Il s’est entraîné durant sept mois avec un préparateur physique et un nutritionniste pour être à la hauteur. Il faut dire que le challenge est particulièrement relevé. Dan Carter s’est lancé dans un incroyable défi en partenariat avec l’Unicef. L’ancien demi d’ouverture des All Blacks doit tirer aux buts à 1598 reprises en 24 heures sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland. Soit environ 66 coups de pieds par heure. Un "kickathon", retransmis en direct sur internet (https://dancarter.com/kickathon), qui va servir à récolter des fonds afin d’aider les enfants pauvres du Pacifique, dont beaucoup n’ont pas accès à l’eau potable.

Carter, aujourd’hui âgé de 40 ans, a entamé son défi ce jeudi matin, entouré par une équipe dédiée. Sur la ligne des 22 mètres, l’ancienne star de l’USAP et du Racing 92 (à la retraite depuis l'an passé) enchaîne les tentatives à un rythme soutenu. En prenant de courtes pauses pour s’hydrater et manger un peu. Sans dormir une minute. "Je vais utiliser les deux pieds pour tenir le plus longtemps possible et faire honneur à ma mission, a précisé le gaucher à Rugbyrama avant l’événement. Je veux tester mes limites et voir ce que j’ai encore dans le ventre."

Ntamack et d’autres joueurs mis à contribution

Pour lui offrir quelques petites pauses, certains grands noms du rugby mondial sont censés le suppléer tout au long du challenge. Plusieurs anciens All Blacks étaient à ses côtés pour le lancement. Dan Carter a confié à Rugbyrama qu’il appellerait aussi l’Écossais Finn Russel (Racing 92), l’Irlandais Johnny Sexton (Leinster) ou Romain Ntamack, le joueur du XV de France, afin qu’ils participent à distance. "Ils frapperont quelques tirs aux buts. Ils m’aideront à survivre en fait", a résumé le principal intéressé avec le sourire.