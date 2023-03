Rugby: "Ils sont nuls !", Pelous, Benazzi, Grill... Bernard Laporte se lâche sur ses opposants

Deux mois après sa démission de la présidence de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte brise le silence ce dimanche dans un entretien à Eurosport. L’ex-patron du rugby tricolore défend son bilan et en profite pour régler ses comptes avec ses adversaires. Sans prendre de gants.

Si Bernard Laporte est resté très discret depuis son départ de la FFR, la rancœur est semble-t-il toujours tenace. Le 27 janvier dernier, empêtré dans les affaires et condamné par la justice pour corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts, l’ex-président de la Fédération française de rugby posait sa démission. Deux mois après, Bernard Laporte rompt le silence ce dimanche pour défendre son bilan, notamment à travers les résultats du XV de France, mais aussi pour régler ses comptes avec certains de ses anciens opposants, Florian Grill en tête.

"Grill ne connaît pas le haut niveau"

Selon l'ex-sélectionneur, le candidat battu à la présidence de la FFF "ne maîtrise pas ce qu’est le haut niveau, il ne le connaît pas", clame-t-il dans un entretien accordé dimanche à Eurosport. "Or le président de la FFR doit connaître le haut niveau car l’essentiel des revenus de la fédération provient de l’équipe de France. Un président qui ne connaît pas le haut niveau, c’est ce qu’on a connu avant que j’arrive et cela nous a mené à la catastrophe."

Florian Grill n’est pas le seul à avoir les oreilles qui sifflent. "Abdelatif Benazzi n’a même pas fait un an dans un staff à Montpellier et il est détesté de tout le monde, Fabien Pelous a été viré de Toulouse, poursuit Bernard Laporte. Je ne peux même pas leur en vouloir tellement ils me font rire ! Si ces gens étaient bons, ils seraient à la place des Mola, Urios et compagnie. Non, ils sont juste-là pour essayer d’exister dans une fédération parce qu’ils sont nuls !" Une sortie médiatique qui devrait 'ravir' les deux anciens internationaux tricolores, qui pèsent respectivement 78 et 118 sélections avec les Bleus.