EN DIRECT - Crise à la FFR: Oudéa-Castéra réagit au rejet du candidat de Laporte par les clubs

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi ce jeudi au vote de défiance des clubs sur la désignation de Patrick Buisson en tant que président-délégué de la FFR.

"Je tiens à saluer la très forte participation des clubs à ce temps démocratique, qui était indispensable après la condamnation en première instance de Bernard Laporte et sa mise en retrait, et qui on le voit était très attendu par les acteurs du rugby français sur le terrain, a estimé le membre du gouvernement via un communiqué. Je remercie le Comité fédéral d'éthique de la Fédération pour son implication sans faille dans l'organisation et la supervision de cette consultation des clubs. Je prends note de ce résultat et me rendrai demain matin au siège de la Fédération pour l’ouverture de la réunion du comité directeur, afin d’en évaluer les conséquences avec l'ensemble de ses membres. Ils poursuivront leur comité durant la matinée avec la responsabilité de statuer sur les suites à donner à cette expression démocratique engageante."

Et Amélie Oudéa-Castéra de conclure: " J’ai confiance dans le fait que ces échanges permettront de trouver un chemin pour stabiliser rapidement une gouvernance claire et légitime, tout en continuant à préparer efficacement et sereinement, tant sur le plan sportif qu’organisationnel, la Coupe du monde 2023 que notre pays a l’honneur d’accueillir."