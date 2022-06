Rugby: Israel Folau, ex-star déchue de l'Australie, va faire ses débuts avec... les Tonga

Licencié en 2019 par la fédération australienne pour avoir publié des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux, Israel Folau va faire ses grands débuts avec les Tonga ce samedi.

Israel Folau va faire son grand retour en sélection. L'ancien Wallaby controversé s'est réjoui jeudi à l'idée d'effectuer ses débuts avec les Tonga contre les Fidji samedi et de mettre ainsi fin à une absence de quatre ans sur la scène internationale du rugby. "Cela a été une grande semaine jusqu'à présent", a déclaré l'ailier d'origine tongienne de 33 ans, à propos de cette occasion "géniale".



Folau, sélectionné à 73 reprises avec l'Australie, avait été licencié en 2019 par la fédération australienne pour avoir publié des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Son arrivée en sélection tongienne était au coeur de la préparation de la Coupe des Nations du Pacifique de cette année qui se déroulera à Suva, aux Fidji, au cours des trois prochains week-ends.

Plusieurs renforts pour les Tonga

Le grand rendez-vous du rugby à XV pour les Tonga, les Fidji et les Samoa revient après une absence de deux ans causée par la pandémie de Covid-19. Un changement dans les critères d'admissibilité de World Rugby, autorisant les joueurs de changer d'allégeance pour un pays dont leurs parents sont originaires, a permis à Folau, ainsi qu'aux anciens All Blacks Charles Piutau et Malakai Fekitoa, de renforcer les rangs des Tonga.

Le petit royaume du Pacifique cherche à remporter le tournoi pour la première fois. Une semaine après leur dernier match de la compétition, ils affronteront soit Hong Kong soit la Corée du Sud pour une place dans la poule B de la Coupe du monde de l'année prochaine. Les sélections des Fidji et des Samoa sont elles déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2023 en France.