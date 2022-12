Rugby: Joe Marler insulte la mère hospitalisée d’un adversaire et risque une lourde suspension

Joe Marler (32 ans), pilier anglais des Harlequins, pourrait être lourdement sanctionné après avoir insulté la mère - hospitalisée - d’un adversaire en plein match.

Il est souvent présenté comme un "personnage" du rugby mondial. Mais cette fois, Joe Marler (32 ans) a poussé le bouchon de la provocation trop loin, mardi lors du match de championnat anglais entre les Harlequins et Bristol (12-15). Le pilier anglais se retrouve au cœur des critiques après avoir insulté la mère hospitalisée du troisième ligne néo-zélandais, Jake Hennan, avant une entrée en mêlée.

Si les propos de l’international anglais ne sont pas audibles à la télévision, ils ont provoqué la colère de son adversaire qui s’est lancé contre Marler, provoquant un début de bagarre générale.

Selon The Times Sport, Heenan aurait lancé à l’arbitre de la rencontre, Karl Dickson: "Karl, Karl, ma mère est à l’hôpital". L’arbitre a expliqué ne pas avoir entendu les propos déplacés de Marler et a sanctionné Bristol pour cette échauffourée alors que le capitane de Bristol, Steven Luatua, le poussait à punir Marler. A l’issue de la rencontre, Pat Lam, manager de Bistol, a confié n’avoir jamais vu Jake Heenan réagir de la sorte sur un terrain, laissant entendre qu’il a été profondément touché par les propos de Marler.



"J'ai fait venir Jake de Nouvelle-Zélande au Connacht et à Bristol, a-t-il rappelé. Il est comme un fils pour notre famille, et je ne l'ai jamais vu comme ça. J'adore Joe Marler mais quelque chose a été dit et il y a eu une réaction de Jake que je n'avais jamais vue auparavant. Nous sommes tous les gardiens du jeu - joueurs, entraîneurs - et une chose que nous apprécions tous et que nous travaillons dur pour conserver, ce sont les bonnes valeurs et l'esprit. Jake a réagi à quelque chose qui a été dit. C'est tout ce que je sais de ce qui s'est passé."

Les excuses de Marler sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Luatua a aussi incité l’international anglais à s’excuser. Ce que Marler a fait: "Ouais, tu as raison. Je suis désolé Jake Heenan, c’est minable de ma part. Je te dois une pinte ou un café pour la nouvelle année."

Une suspension lui ferait vraisemblablement manquer le Tournoi des VI Nations

S’il est passé à travers les mailles du filet sur le terrain, le pilier ne devrait pas échapper à une sanction. Selon The Times, la Fédération anglaise de rugby (RFU) envisage de citer le joueur. S’il est reconnu coupable, il pourrait écoper d’une suspension de six semaines a minima. Le barème peut même atteindre 12 ou 18 semaines selon le degré de gravité retenu. Cela compromettrait fortement ses chances de retour avec le XV de la Rose pour le Tournoi des VI Nations après avoir été snobé lors des tests d’automne.



Marler n’en est pas à sa première polémique: en 2016, il avait qualifié de "gitan" le Gallois Samson Lee ; en 2020, il avait écopé de dix semaines de suspension pour avoir attrapé les testicules d’un autre Gallois Alun Wyn Jones.