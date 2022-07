Rugby: terrible témoignage de Joe Marler, qui ne se rappelait plus qu’il avait des enfants après un coup à la tête

Après le témoignage de Ryan Jones, qui a révélé ces derniers jours avoir reçu un diagnostic de démence précoce, le pilier anglais Joe Marler est revenu sur un choc reçu lors d'un match en 2016. Après celui-ci, l'homme de 32 ans a expliqué qu'il ne se souvenait plus de ses enfants.

Le sujet des commotions cérébrales prend de plus en plus de place dans le monde du sport, notamment dans le milieu du rugby. Après le témoignage de Ryan Jones, qui a indiqué avoir reçu un diagnostic de démence précoce, c'est le pilier anglais Joe Marler qui a révélé une anecdote liée à un KO lors d'un match.

L'homme aux 83 sélections avec le XV de la Rose est revenu sur une rencontre disputée en septembre 2016, où il avait reçu un coup de son coéquipier Billy Vunipola. "J'étais dans les vapes et je me souviens qu'après avoir été dans la salle de physio, le responsable des équipements est entré. Je me suis effondré et je n'avais aucun souvenir d'avoir eu des enfants, a-t-il indiqué, dans des propos à TalkSports. Cela m'a vraiment fait peur."

"Je me suis enfoui la tête dans le sable parce que ça me fait peur"

Retraité depuis 2015, Ryan Jones, ancien capitaine du pays de Galles, a été informé en décembre 2021 que sa démence précoce était sans doute liée à une maladie neurodégénérative (CTE, encéphalopathie traumatique chronique). Celle-ci est due aux nombreux chocs reçus en carrière.

En septembre 2020, une centaine d'anciens joueurs avait déposé plainte contre World Rugby, pour leur action insuffisante face à la problématique des commotions cérébrales. "Pour être honnête, je me suis enfoui la tête dans le sable parce que ça me fait peur. Je l'ignore et je fais l'autruche", a confié Joe Marler, vainqueur à trois reprises du tournoi des VI Nations.

"Mais plus ça se sait et plus ça devient apparent dans le sport, plus les garçons sont diagnostiqués avec ce genre de choses. C'est triste. Il y aura toujours un élément de danger et vous ne voulez pas le supprimer pour que le rugby n'existe plus, a estimé l'homme de 32 ans, qui a passé toute sa carrière aux Harlequins. Mais vous voulez être bien informé avant de commencer. Tant que je suis informé des dangers, je peux faire un choix éclairé."