Rugby: Kurtley Beale, star de l'Australie et ancien du Racing 92, accusé d’agression sexuelle

Le joueur de rugby Kurtley Beale a été arrêté par la police australienne pour une possible agression sexuelle selon les informations de la presse locale. Rentré au pays après son passage en Top 14 sous le maillot du Racing, l’arrière des Wallabies est accusé d’avoir agressé une femme dans les toilettes d’un hôtel courant décembre.

Le retour à la maison ne se déroule pas comme prévu pour Kurtley Beale. Passé par le Racing 92 entre 2020 et 2022, l’arrière international de l’Australie a signé cette saison avec sa fédération et la franchise des Warathas afin de préparer la Coupe du monde 2023 en France. Mais selon les informations du média australien 10 News First, l’arrière de 34 ans est entendu ce vendredi par la police de Waverley.

La star des Wallabies (95 sélections) a ainsi été interpellée par les autorités suite à des accusations d’agression sexuelle contre lui. L’ancien joueur du Top 14 est suspecté de s’en être pris à une femme dans les toilettes d’un hôtel de Bondi Beach à Sydney. Les faits supposés se seraient déroulés le 17 décembre 2022.

Un joueur habitué des polémiques

Joueur emblématique de la sélection australienne où il a effectué ses premiers pas en 2009, Kurtley Beale a également été mêlé à plusieurs polémiques pendant sa carrière. Si sa Fédération lui a souvent épargné de trop lourdes sanctions, le talentueux joueur de 34 ans a déjà défrayé la chronique. Il avait suscité la polémique en 2013 après avoir été apeçu dans un fast-food à 4 heures du matin avec son coéquipier James O'Connor. Il s'était aussi accroché avec certains coéquipiers du côté des Melbourne Rebels la même année.

Kurtley Beale avait également été mis à pied par la franchise australienne pour des manquements disciplinaires et une altercation avec son capitaine sur fond de soirée alcoolisée. Sous le maillot des Wallabies aussi, l’ancien Racingman a eu des problèmes de comportement en 2014 après avoir eu des mots contre une salariée de l’équipe en marge d’un match de Rugby Championship.

Mais si les faits qui lui sont désormais reprochés sont confirmés, c’est bien devant la justice que la star du rugby australien va devoir se défendre. La victime présumée aurait porté plainte dès le mois de décembre. La police a enquêté pendant plusieurs semaines avant d'interpeller Kurtley Beale.