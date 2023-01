Top 14: le Racing aurait payé près d'un million d’euros pour recruter Kolisi

Selon le site sud-africain Netwerk24, le Racing 92 a déboursé près d’un million d’euros pour recruter le 3eme ligne et capitaine des champions du monde Siya Kolisi chez les Sharks.

Si l’arrivée de Siya Kolisi au Racing après la Coupe du monde 2023 est actée depuis début janvier, on en savait en revanche très peu sur les dessous de ce très gros coup. "Cette signature s'inscrit dans un accord plus large de collaboration sur le long terme entre les clubs du Racing 92 et des Sharks où chacune des parties a consenti des efforts financiers", avait indiqué le club parisien, sans donner plus de détails sur le deal.

Pas un record en Top 14

Des efforts financiers, il semble que le Racing en a consentis beaucoup pour attirer le capitaine des champions du monde. Selon le site sud-africain Netwerk24, les Ciel et Blanc ont en effet déboursé 17 millions de rands, soit environ 934.000 euros, pour s’attacher les services du 3eme ligne de 31 ans jusqu’en 2026. Il ne s’agit pas d’un record en Top 14. La signature de Cheslin Kolbe à Toulon en 2021 avait dépassé la barre symbolique du million d’euros. Mais c’est en revanche une somme historique dans l’histoire du rugby sud-africain.

Arrivé chez les Sharks en 2021, le capitaine des Springboks était sous contrat jusqu’en 2027. "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde, un club visionnaire que j'ai toujours admiré. Le Racing 92 a de grandes ambitions sur le terrain mais également des projets sociétaux très encourageants, ce qui correspond à ma mission et à mes valeurs personnelles", a déclaré Kolisi dans le communiqué.