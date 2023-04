Rugby: l'ancien international gallois, Dafydd James, souffre de démence précoce

L'ex-international gallois Dafydd James, 48 sélections entre 1996 et 2007, a annoncé à la BBC souffrir de démence précoce, à l'âge de 47 ans.

Après les Gallois Alix Popham et Ryan Jones, le Néo-Zélandais Carl Hayman et l’Anglais Steve Thompson, l'ancien international Dafydd James (47 ans), 48 sélections avec le XV du Poireau entre 1996 et 2007, a révélé auprès de la BBC souffrir de démence précoce.

Parmi les symptômes, l'ex trois-quarts centre, qui endure des problèmes de santé mentale depuis son adolescence, a recensé des crises de panique, une anxiété multipliée, des maux de tête et de nombreuses démengeaisons depuis l'arrêt de sa carrière en 2010. "Je souffre de ma santé mentale et d'une certaine manière, c'est assez cathartique de le dire aux gens parce que j'essaie d'aider d'autres personnes qui souffrent et il y a beaucoup de gens qui souffrent."

James a expliqué qu'il avait fait part de son diagnostic à ses fils "qui ne comprennent pas vraiment", mais avaient remarqué des changements. "Ce sont des enfants et ils me soutiennent beaucoup, j'ai de la chance à ce propos, je suis béni", a-t-il relativisé.

James parmi le contingent de joueurs à avoir intenté une action en justice contre les instances dirigeantes

Dafydd James fait partie des 169 anciens joueurs de rugby à intenter une action en justice contre World Rugby, la Fédération galloise (WRU) et la Fédération anglaise (RFU). Ils reprochent aux instances dirigeantes de ne pas les protéger contre les commotions cérébrales.

Dans un communiqué, les trois instances visées ont apporté leur soutien à l'ancien international gallois. "Nous nous soucions profondément de chaque membre de la famille du rugby et avons été attristés par les témoignages personnels courageux de Dafydd et d'autres anciens joueurs aux prises avec des problèmes de santé, a-t-elle déclaré. Bien que les réclamations légales nous empêchent de parler directement à Dafydd, nous voudrions que lui et sa famille sachent que nous nous soucions, nous écoutons et nous ne restons jamais immobiles lorsqu'il s'agit de consolider davantage le rugby pour le bien-être des athlètes."