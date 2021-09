Rugby: victime de démence, Steve Thompson va faire don de son cerveau à la science

L'ancien champion du monde anglais Steve Thompson a annoncé ce jeudi qu'il léguera son cerveau à la science pour aider les chercheurs à comprendre les raisons de la démence dont il est atteint.

Un geste pour faire progresser la science. Steve Thompson, l'ancien talonneur de Brive et du XV de la Rose, a décidé de donner son cerveau à la Concussion Legacy Project, une fondation qui agit pour la prévention des dangers des commotions, confirme la BBC. "Il est important que les enfants des gens que j'aime n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. C'est à ma génération de se mobiliser pour que les chercheurs puissent développer de meilleurs traitements et que ce sport devienne plus sûr", a expliqué l'ancien champion du monde anglais, atteint de démence.

Thompson milite pour une meilleure prise en charge des victimes

Alors qu'il n'a plus aucun souvenir de la victoire du XV de la Rose lors du Mondial 2003, l'ancien Briviste fait partie d'un groupe d'anciens joueurs qui avait attaqué les institutions du rugby pour négligeance. Il milite pour une meilleure prise en charge des victimes et pour une prise de conscience des changements à apporter afin que la pratique du rugby soit plus sûre aujourd'hui. "Nous allons dans la bonne direction mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les joueurs soient en sécurité", a confié Steve Thompson.

Le talonneur aux 73 sélections avec le quinze de la Rose s'était retiré une première fois en 2007 en raison d'une grave blessure au cou, avant de revenir puis de définitivement tirer un trait sur sa carrière en 2011 à cause du même problème. En 2020, des neurologues du King's College de Londres lui ont diagnostiqué d'une démence précoce et une encéphalopathie traumatique chronique après de nombreuses commotions reçues lors de sa carrière.