Rugby: le concours d'affiches pour la Coupe du monde 2023 a tourné au fiasco

Quelques heures seulement après avoir lancé un concours d'affiches pour la Coupe du monde de rugby en France, le comité d'organisation s'est résolu à faire machine arrière face aux réactions indignées.

A peine lancé, aussitôt annulé. Ce mercredi, le comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 a annoncé sur ses réseaux sociaux l’ouverture d’un concours "pour réaliser les affiches de la compétition - une par site".

"Conformément à son ambition d’organiser la Coupe du monde de rugby des territoires, France 2023 et les villes et métropoles hôtes ont donc choisi de donner l’opportunité aux talents locaux de réaliser ces affiches : graphistes, illustrateurs, graveurs, artistes confirmés ou débutants, étudiants… Toutes les participations seront les bienvenues", était-il écrit sur la page en ligne listant le règlement du concours, qui a depuis été supprimée. Les candidatures devaient être envoyées avant le 31 mai, et les gagnants connus le 28 juin, à quatre mois du début du tournoi.

"Nous regrettons que ce concours ait pu être mal perçu"

Problème, les internautes ont rapidement repéré ce point du concours : "Lorsqu’il est sélectionné par le jury, le lauréat cède gratuitement à l’organisateur ses droits sur l’affiche primée, dans le cadre du concours, pour une durée n’excédant pas le 31 décembre 2024 à compter de la date de désignation des gagnants. Le gagnant cède gratuitement à l’organisateur le droit de reproduire et de représenter directement l’affiche primée. (...) Le lauréat cède gratuitement à l’organisateur ainsi qu’à la ville/métropole hôte concernée, en toute exclusivité, l’ensemble des droit d’exploitation, commerciale ou non, de l’affiche."

En quelques heures, l’annonce de ce concours a provoqué une vive polémique. "C'est pas en visibilité que les gens paient leurs charges", s’est ainsi insurgé un internaute. "Votre concours d'affiches, franchement, ce n'est pas possible. Les contreparties offertes aux lauréats sont, de mon point de vue, inadmissibles", a réagi un autre. Face au tollé provoqué, le comité d’organisation de France 2023 s’est finalement résolu à annuler le concours en question. Avec cette justification : "Nous prenons acte des différentes réactions suite au lancement du concours 'Affiches Villes Hôtes', dont l’ambition était de valoriser les talents dans chaque site hôte de la #RWC2023. Nous regrettons que ce concours ait pu être mal perçu et nous avons choisi d’y mettre fin."