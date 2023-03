XV de France: ce qui attend les Bleus jusqu'à la Coupe du monde de rugby 2023

Le Tournoi des VI Nations bouclé ce samedi face au pays de Galles, le XV de France entame sa dernière ligne droite jusqu’au coup d’envoi de la Coupe du monde le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande. Voici ce qui attend les joueurs de Fabien Galthié jusqu’au choc face aux Blacks.

Clap de fin pour le Tournoi des VI Nations 2023. Les Bleus ont terminé la compétition à la deuxième place du classement, après leur victoire contre les Pays de Galles et le sacre de l'Irlande avec le Grand Chelem contre l'Angleterre à Dublin. Pour Fabien Galthié et ses joueurs, tous les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde, organisée en France du 8 septembre au 26 octobre.

Pour l’événement de l’année dans l’Hexagone, le staff tricolore a déjà bien balisé le chemin jusqu’au SDF où les Bleus défieront les All Blacks lors du match d’ouverture du Mondial. De l’annonce de la liste de Fabien Galthié au choc face à la Nouvelle-Zélande, voici ce qui attend le XV de France lors des six prochains mois.

Le programme des Bleus jusqu'à la Coupe du monde

(Certaines dates restent à confirmer).

21 juin : annonce de la liste des 42 joueurs pour la préparation du Mondial

25 juin : rassemblement du XV de France

Début juillet : stage d'une semaine à Carpiagne

10 juillet : stage de deux semaines à Monaco

29 juillet : stage de deux semaines à Marcoussis

5 août : Écosse-France (Édimbourg)

12 août : France-Ecosse (Saint-Étienne)

À partir de mi-août : stage de deux semaines à Capbreton

19 août : France-Fidji (Nantes)

26 août : France-Australie (Stade de France)

28 août : annonce de la liste officielle des 33 joueurs pour la Coupe du monde

Début septembre : préparation au centre d'entraînement de Rueil-Malmaison

préparation au centre d'entraînement de Rueil-Malmaison 8 septembre : France-Nouvelle-Zélande, match d'ouverture de la Coupe du monde