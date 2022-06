Rugby: le GIP France 2023 lance un audit après les révélations sur les conditions de travail

Au lendemain des révélations de L’Equipe sur les conditions de travail au sein du GIP France organisant la Coupe du monde de rugby, l’organisme a annoncé des mesures pour faire face au malaise social vécu par les employés.

Le GIP France 2023 a annoncé que son comité social et économique (CSE) s'était réuni jeudi en "séance extraordinaire à la demande des délégués du personnel en concertation avec l'employeur". Représentants de la direction et du personnel se sont accordés sur un dispositif prévoyant "la mise en place d'un numéro vert dans les plus brefs délais afin de garantir une remontée des signalements de manière anonyme", précise le GIP dans un communiqué.

Un audit social va également être confié à un "expert qualifié indépendant, choisi par les délégués du personnel et financé par le GIP conformément aux dispositions du code du travail". Le comité d'organisation du Mondial 2023 dit mettre "tout en oeuvre pour faire la lumière sur le malaise et l'émotion ressentis par certains de ses collaborateurs et garantir des conditions de travail respectueuses de leur intégrité".

Le communiqué du GIP France 2023 :

"En parallèle de la saisine de l’Inspection du Travail et du Comité d’éthique par la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le GIP France 2023 met tout en œuvre pour faire la lumière sur le malaise et l’émotion ressentis par certains de ses collaborateurs et garantir des conditions de travail respectueuses de leur intégrité.

Le CSE, convoqué en séance extraordinaire à la demande des Délégués du Personnel en concertation avec l’Employeur, s’est réuni ce jour. Le CSE a approuvé le dispositif suivant :

• La mise en place d’un numéro vert dans les plus brefs délais afin de garantir une remontée des signalements de manière anonyme ;

• Faire réaliser un audit social par un expert qualifié indépendant, choisi par les délégués du personnel et financé par le GIP conformément aux dispositions du code du travail.

• Rappeler aux salariés l’accessibilité à la médecine du travail, disponible en physique et/ou en visioconférence à Paris et en Province ;

Ces décisions reprennent l’ensemble du dispositif proposé par la Direction Générale."