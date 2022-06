Rugby: le Japon sans Horie mais avec Leitch contre les Bleus

Le Japon a donné sa composition en vue de son premier test-match face au XV de France ce samedi. Positif au Covid, le talonneur Shota Horie ne figure pas dans le groupe.

Le talonneur Shota Horie, au contraire de l'ancien capitaine Michael Leitch, ne figure pas dans le groupe du Japon qui affrontera la France samedi à Aichi, lors du premier test-match de la tournée des Bleus. Horie (36 ans, 61 sélections), un joueur-clé des "Cherry Blossoms", avait disputé la dernière opposition entre la France et le Japon (23-23) en novembre 2017.



Horie, comme le demi de mêlée Naoto Saito et l'arrière Ryuji Noguchi ont été testés positifs au Covid-19 mais sont asymptomatiques, selon la presse locale. Le deuxième ligne Michael Leitch (33 ans, 73 sél.), qui a abandonné le capitanat après le Mondial-2019, est titulaire, tout comme le nouveau capitaine et talonneur Atsushi Sakate (29 ans, 28 sél.).

"On a eu pas mal d'absents"

Le triangle arrière est formé par Siosaia Fifita (23 ans, 7 sél.) à droite, Gerhard Van Den Heever (33 ans, 1 sél.) à gauche, et Ryohei Yamanaka (34 ans, 22 sél.). Enfin, la charnière sera composée par Kaito Shigeno (31 ans, 14 sél.) et Takuya Yamasawa (27 ans, 4 sél.).



Neuf joueurs qui ont battu l'Uruguay (43-7) la semaine dernière ont été reconduits. "Il faut qu'on fasse notre travail, comme tous les week-ends. Il faut appliquer notre plan de jeu face à une très bonne équipe de France. Ils ont prouvé contre les meilleures équipes du monde qu'ils étaient en progrès", a expliqué le sélectionneur du Japon Jamie Joseph.



"On a eu pas mal d'absents mais je n'ai aucun doute sur l'implication des joueurs. C'est le point de départ pour nous: on n'a pas beaucoup joué ces dernières années (seulement huit matches en raison de la pandémie, NDLR), on est en retard, on a perdu des joueurs sur blessure...", a-t-il ajouté. Les Bleus affrontent le Japon à deux reprises, le 2 et 9 juillet.

La composition du Japon contre la France:

Yamanaka - Van den Heever, Riley, Nakano, Fifita - (o) Yamasawa, (m) Shigeno - Gunter, Tatfu, Leitch - Cornelsen, Vanderwalt - Valu, Sakate (cap.), Inagaki



Remplaçants: Hashimoto, Morikawa, Kakinaga, Dearns, Makisi, Nakajima, Lee, Takahashi