XV de France: négatif au covid, Labit rejoint les Bleus

Laurent Labit, entraîneur en charge de l’attaque du XV de France, va rejoindre les Bleus au Japon après avoir été testé négatif au Covid-19.

L'entraîneur adjoint du XV de France Laurent Labit a été testé négatif au Covid-19 et autorisé à rejoindre le groupe pour préparer la série de deux matches de la tournée face au Japon, a annoncé mercredi la Fédération française de rugby. Avec Shaun Edwards, autre membre du staff, et les arrières Max Spring (Racing 92) et Aymeric Luc (Toulon), Labit, 54 ans, avait été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement le 22 juin dernier, juste avant le départ du groupe pour le Japon.

La FFR ne communique pas sur Shaun Edwards

"Laurent Labit (entraîneur en charge de l’attaque du XV de France) a été testé négatif à la Covid-19, indique un communiqué de la FFR. En accord avec la Fédération Japonaise notre entraîneur rejoint dès à présent le groupe France au Japon pour préparer la série de deux matches pour la Tournée d’été 2022."

Le communiqué de la FFR n'évoque pas l'état de santé d'Edwards, en charge de la défense. Luc et Spring, eux, ont été testés négatifs dans le week-end et ont déjà rejoint le Japon.

Les Bleus avaient été placés en quarantaine "durant trois jours" à leur arrivée en Asie et ne pouvaient circuler qu'entre l'hôtel et le terrain d'entraînement. Cette quarantaine a été levée dimanche. Le XV de France doit affronter une première fois le Japon, samedi 2 juillet à Aichi, avant de défier les "Brave Blossoms" une deuxième fois le 9 juillet à Tokyo.