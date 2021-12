Rugby: le joueur des Ospreys, Ifan Phillips, amputé d'une jambe après un accident de moto

Victime d'un accident de moto le 5 décembre dernier, Ifan Phillips, le talonneur des Ospreys, a révélé avoir été amputé d'une jambe et est contraint de mettre un terme à sa carrière, à seulement 25 ans.

Le talonneur des Ospreys, Ifan Phillips, a révélé dimanche qu'il avait dû être amputé d'une jambe après avoir été victime d'un accident de moto survenu début décembre. "J'ai été admis en salle d'opération dès mon arrivée, mais après une longue intervention chirurgicale, il n'a pas été possible de sauver ma jambe. J'ai donc dû subir une amputation au-dessus du genou", a déclaré Phillips, qui espère recevoir une prothèse de jambe. Le joueur de 25 ans, fils de l'ancien talonneur gallois Kevin Philips, s'est blessé dans un accident de la route impliquant deux motos à Swansea le 5 décembre.

40 matchs avec les Ospreys

Phillips a lancé une collecte de fonds pour le soutenir, lui et sa famille, pendant sa convalescence. Cette collecte lui a permis de récolter plus de 58.000 livres (environ 68.000 euros). "Vos dons serviront à financer ma rééducation et, je l'espère, l'achat d'une prothèse de jambe, ce qui me permettra de saisir de nouvelles opportunités", a expliqué l'international U21 gallois.



"Ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis actif à titre personnel et je continuerai à l'être", a poursuivi le talonneur qui compte 40 apparitions avec les Ospreys depuis ses débuts en 2017. Alors qu'il a dû mettre un terme à sa carrière, ses coéquipiers lui ont d'ailleurs rendu un vibrant hommage lors de la renocntre de Champions Cup contre Sale, le 12 décembre dernier, en arborant un maillot avec son nom lors de l'échauffement.