Champions Cup: Racing-Ospreys annulé, les Français vainqueurs

La rencontre de Champions Cup entre le Racing 92 et les Ospreys, prévue samedi, a été annulée en raison de nombreux cas de coronavirus dans les rangs gallois. Le club français est déclaré vainqueur.

L'hécatombe se poursuit en Champions Cup. Après Montpellier-Leinster et Pau-Saracens, la rencontre entre le Racing 92 et les Ospreys a été annulée, ce vendredi. Elle était prévue samedi (18h30) et comptait pour la deuxième journée de la compétition. Les Gallois comptent de nombreux cas de joueurs contaminés par le variant Omicron du coronavirus. Le club francilien est donc déclaré vainqueur sur le score de 28-0.

La Coupe d'Europe subit de plein fouet la nouvelle vague de contamination du Covid qui touche l'Europe et particulièrement la Grande-Bretagne. Jeudi, le gouvernement français a rétabli, à compter de samedi, l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron".

Cela complique les affaires de La Rochelle (en déplacement à Bath), de Clermont (à Sale), de Castres (au Munster), de Bordeaux-Bègles (Scarlets). Mais aussi celles du Stade toulousain (Wasps) et du Stade français (Bristol).

L'inquiétude plane toujours

Selon les informations de RMC Sport, la cellule interministérielle de crise (CIC) a demandé la liste de tous les matchs européens concernant les clubs français ce week-end en Champions Cup et Challenge européen et de toutes les dérogations nécessaires.

Alors qu’un certain optimisme régnait ce vendredi matin, l’inquiétude est bel et bien de retour pour la tenue des autres matchs de la deuxième journée de Champions Cup de Challenge européen. Le programme de de vendredi matin était chargé avec une réunion avec les présidents des clubs français à 10 heures, puis un board de l’EPCR à 11h30.

Lors de la première journée, le Racing 92 s'est largement imposé sur le terrain de Northampton (14-45).