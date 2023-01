Rugby: "Le mec a voulu me tuer", Haouas revient sur la bagarre pour laquelle il sera jugé en mai

Mohamed Haouas, 15 sélections avec le XV de France, va être jugé pour des faits de violences aggravées remontant à 2014, le 12 mai prochain. A un peu moins de quatre mois de cette échéance, il a livré sa version des faits à L’Equipe.

Il souhaite redorer son image. Alors que son procès pour des faits de violences aggravées et de destruction du bien d'autrui commis en réunion remontant à janvier 2014 a été reporté au 12 mai prochain, Mohamed Haouas a pris la parole dans les colonnes de L’Equipe pour livrer ses vérités.

Il y a huit ans, une violente bagarre a éclaté en marge d’une soirée du Nouvel An. Tout a débuté devant une boulangerie, quand un homme décrit par Haouas comme "un grand costaud du monde de la nuit", a frappé le pilier droit international français (15 sélections) après une "petite embrouille" qui, selon le rugbyman, ne l’impliquait pas. Projeté sur une voiture, Haouas a alors répliqué.

"Je suis allé pour lui rentrer dedans et là, il a sorti un pistolet, confie le joueur de Montpellier à L’Equipe. Il a tiré à plusieurs reprises. Mon premier réflexe a été de prendre une chaise pour me protéger. Tout le monde s'est caché. J'ai reculé, je me suis caché derrière une voiture et j'ai touché mon torse car je pensais qu'il m'avait tiré dessus. Le mec a voulu me tuer. Je suis rentré dans la boulangerie avec la chaise. Le père est passé de l'autre côté du trottoir. (...) Pour moi, j'étais en légitime défense. Lui est revenu à la charge et a ensuite arraché un pied de comptoir et a ouvert la tête d'une autre personne. Moi, j'ai trouvé un manche à balai, j'ai tapé par terre et la vitrine.” C’est alors que la police est arrivée.

Pour ces faits, Haouas risque une peine de cinq années d'emprisonnement et une amende de 115.000 euros. Il avait déjà été condamné en 2022 à 18 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende pour avoir participé à des cambriolages de bureaux de tabacs entre février et avril de l’année 2014. À l'époque, sa carrière professionnelle n'avait pas encore commencé.

"J'ai changé, promet le rugbyman auprès de L’Equipe. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Je suis marié. J'ai des enfants et tout ce que je fais c'est pour eux. J'aurais préféré être jugé avant plutôt que maintenant. Et depuis 2014, je n'ai plus eu d'histoires."

Haouas quittera Montpellier la saison prochaine pour rejoindre l'ASM Clermont, où il a signé pour trois saisons, lui qui a comme objectif de retrouver l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2023 à domicile.