Top 14: Haouas quittera Montpellier pour rejoindre Clermont

Selon les informations de RMC Sport, le pilier international de Montpellier, Mohamed Haouas, sous contrat jusqu’en 2024, rejoindra Clermont pour les trois prochaines saisons. Un accord a été trouvé entre les différentes parties.



Mohamed Haouas va bien quitter le MHR dans quelques mois. Comme révélé par RMC Sport mi-octobre, un départ du pilier droit était à l’étude, et ce un an avant la fin de son contrat dans l’Hérault. Des discussions avaient été entamées avec Toulon, et surtout Clermont qui attendait le bon de sortie de la part des dirigeants montpelliérains pour l’international aux 15 sélections.

Depuis, les négociations se sont intensifiées avec le club auvergnat en quête de renforts en première ligne. Selon nos informations, une issue positive a été finalisée cette semaine. Haouas (28 ans) a trouvé un accord avec Clermont qui signe un joli coup sur le marché des mutations pour 2023. Parallèlement, Montpellier a accepté de le libérer contre une indemnité. Haouas, champion de France en juin dernier, s’est engagé pour trois saisons avec l’ASM, soit jusqu'en 2026.

Après avoir effectué toute sa carrière au MHR, Haouas va donc découvrir un second club, possiblement après la Coupe du monde qu’il espère disputer avec le XV de France. Cette saison, il a joué onze matchs dont celui remporté chez les London Irish, la semaine dernière, débuté avec le numéro 3 dans le dos.